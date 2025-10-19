Obavijesti

Show

Komentari 4
NAJLJEPŠI DAN

Vjenčao se domaći influencerski par! Pogledajte neke emotivne kadrove s bajkovite svečanosti

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 2 min
Vjenčao se domaći influencerski par! Pogledajte neke emotivne kadrove s bajkovite svečanosti
6
Foto: Instagram

Martina i Ismael u subotu su izrekli 'sudbonosno da' te uplovili u bračnu luku, a sve je dokumentirao mladoženjin brat Sandi koji nije skrivao svoj ponos

Obožavatelje influencerskog para, Martine Filić i Ismaela Hadžića, jučer je razveselila vijest o njihovom vjenčanju. Njihovom 'najsretnijem danu' nazočili su obitelj i prijatelji, a dio atmosfere s pratiteljima je podijelio mladoženjin brat, poznati Sandi Pego.

Foto: Instagram
NATJEČU SE I U 'SUPERPARU' Ismael je svoju karijeru izgradio na Tik Toku: Isto radi i njegova djevojka, ali on zarađuje više...
Ismael je svoju karijeru izgradio na Tik Toku: Isto radi i njegova djevojka, ali on zarađuje više...
Foto: Instagram

Influencer je na storyjima na svom Instagram profilu pokazao kako je izgledao novopečeni bračni par. Martina je za svoj 'najvažniji dan' odabrala bijelu čipkastu vjenčanicu dugih rukava, a kosu je podigla u pandžu. Mladoženja je nosio crno odijelo s uzorkom na sakou i prsluku te klasičnu bijelu košulju. Ceremonija je održana u otvorenom prostoru, a bajkovitoj atmosferi doprinio je i ružičasti vatromet.

Foto: Instagram
SRETNE VIJESTI Zaručili su se Martina i Ismael iz 'Superpara': Zajedno snimaju videa, a imaju i istu tetovažu
Zaručili su se Martina i Ismael iz 'Superpara': Zajedno snimaju videa, a imaju i istu tetovažu
Foto: Instagram

Između ostalog, ponosan otac objavio je snimku svog sina kako nosi prstenje do oltara hodajući ispred svoje nove strine, ali i sam trenutak nakon što je par izrekao sudbonosno 'da'.

Foto: Instagram

Sandijevi pratitelji imali su priliku vidjeti i prvi ples mladenaca, koji su još upečatljivijim učinili magla i prskalice. Plesali su na pjesmu 'Ptice', hit domaćeg pjevača Matije Cveka. Influencerov brat s fanovima je podijelio i detalje samoga slavlja, poput ulaska para u svadbenu salu, hranjenja tortom te plesa među ostalim gostima.

Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Kao da su od iste majke! Ovi slavni imaju svoje 'dupliće', možete li ih vi razlikovati?
ČEK, TO NIJE ISTA OSOBA?!

FOTO Kao da su od iste majke! Ovi slavni imaju svoje 'dupliće', možete li ih vi razlikovati?

Matt Damon i Mark Wahlberg, Carla Bruni i Bella Hadid, Javier Bardem i Jeffrey Dean Morgan, samo su neki od poznatih lica koje mnogi često zamijene, a osim publike, griješe i drugi poznati pa čak i paparazzi...
Maja Šuput zapjevala kao Brena s Miroslavom Ilićem u Areni
'JEDAN DAN ŽIVOTA'

Maja Šuput zapjevala kao Brena s Miroslavom Ilićem u Areni

Pjevačica je odjenula crnu pripijenu haljinu u kojoj je istaknula svoje obline. U backstageu je bila sa svojim prijateljem, stilistom Markom Grubnićem
Miroslav Ilić zapalio zagrebačku Arenu: Pogledajte atmosferu
FOTO

Miroslav Ilić zapalio zagrebačku Arenu: Pogledajte atmosferu

Legendarni glazbenik večeras je oduševio publiku svojim hitovima poput 'Pozdravi je, pozdravi', 'Nije život jedna žena', 'Jedan dan života' i ostalim pjesmama svog bogatog repertoara

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025