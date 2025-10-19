Martina i Ismael u subotu su izrekli 'sudbonosno da' te uplovili u bračnu luku, a sve je dokumentirao mladoženjin brat Sandi koji nije skrivao svoj ponos
Vjenčao se domaći influencerski par! Pogledajte neke emotivne kadrove s bajkovite svečanosti
Obožavatelje influencerskog para, Martine Filić i Ismaela Hadžića, jučer je razveselila vijest o njihovom vjenčanju. Njihovom 'najsretnijem danu' nazočili su obitelj i prijatelji, a dio atmosfere s pratiteljima je podijelio mladoženjin brat, poznati Sandi Pego.
Influencer je na storyjima na svom Instagram profilu pokazao kako je izgledao novopečeni bračni par. Martina je za svoj 'najvažniji dan' odabrala bijelu čipkastu vjenčanicu dugih rukava, a kosu je podigla u pandžu. Mladoženja je nosio crno odijelo s uzorkom na sakou i prsluku te klasičnu bijelu košulju. Ceremonija je održana u otvorenom prostoru, a bajkovitoj atmosferi doprinio je i ružičasti vatromet.
Između ostalog, ponosan otac objavio je snimku svog sina kako nosi prstenje do oltara hodajući ispred svoje nove strine, ali i sam trenutak nakon što je par izrekao sudbonosno 'da'.
Sandijevi pratitelji imali su priliku vidjeti i prvi ples mladenaca, koji su još upečatljivijim učinili magla i prskalice. Plesali su na pjesmu 'Ptice', hit domaćeg pjevača Matije Cveka. Influencerov brat s fanovima je podijelio i detalje samoga slavlja, poput ulaska para u svadbenu salu, hranjenja tortom te plesa među ostalim gostima.
