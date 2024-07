Vjenčao se sin najbogatijeg čovjeka u Aziji: Stigle su Kim i Khloe Kardashian, John Cena...

Raskoš i spektakl su premale riječi za opisati svadbu najmlađeg sina najbogatijeg čovjeka u Aziji. Indijac Anant Ambani, nakon višemjesečnog slavlja, vjenčao se s dugogodišnjom djevojkom Radhikom Merchant u subotu.

Wedding celebrations of Anant Ambani and Radhika Merchant in Mumbai | Foto: Reliance Industries

U slavlju su im se pridružile brojne zvijezde i političari. Tako su neki od uzvanika bili reality sestre Kim i Khloe Karadashian, bivši britanski premijeri Tony Blair i Boris Johnson, pjevačice Adele i Lana Del Rey, glumac John Cena, glumica Priyanka Chopra i njezin suprug, glazbenik Nick Jonas i brojni drugi, prenosi ABC News.

Vjenčanje je započelo u petak tradicionalnom hinduističkom ceremonijom, a svadba prestaje u nedjelju.

Par se vjenčao u Jio Word Convention centru, koji je u vlasništvu obitelji Ambani, a na društvenim mrežama su osvanule snimke s vjenčanja.

Anant se tijekom ulaska pozdravljao s gostima, a pratio ga je otac Mukesh, koji je deveti najbogatiji čovjek na svijetu. Njegovo bogatstvo procjenjuje se na 116 milijardi dolara.

Mladenka je stigla u brodiću.

Sestre Kardashian nosile su tradicionalnu indijsku odjeću.

Foto: Instagram

Kim je nosila crveni sari, dok je Khloe bila u sariju sa zlatnim detaljima.

John Cena je odjenuo odijelo u plavoj i bijeloj boji.

Wedding of Indian billionaire Mukesh Ambani's youngest son | Foto: Francis Mascarenhas

Glumica Priyanka i suprug Nick su prije nekoliko godina i sami imali vjenčanu ceremoniju u Indiji od tri dana, doduše, manje raskošnu.

Foto: Instagram

Glumica je nosila žuti sari, a Nick ružičasti Sherwani i bijele hlače.