Vjerovala da s tradicijom ne može pogriješiti, ali gosti su rekli: 'To nije svečana večera'

Ovaj tjedan u 'Večeri za 5 na selu' kuhat će kandidati iz Zagreba i okolice, a prva među njima bila je pravnica Snježana Tončić, kojoj su u goste stigli samostalni umjetnik Renato, umirovljenice Marija i Dubravka te gerontodomaćica Snježana Novak. Snježana je za njih pripremila jelovnik koji se sastojao od predjela naziva Fletni vanjkuši, glavnog jela Agramska kajda i deserta Ficlek cukoreka.

Domaćica je pripremila tri klasična zagrebačka jela, no prigovora je bilo već na predjelu. Štrukle su se svima učinile previše jednostavne za predjelo, neke goste razočarao je i zagrebački odrezak za glavno jelo, a najviše im se svidio desert. Ipak, Snježana je dobila dobrih 35 bodova.

Nova ekipa upoznala se u kombiju i krenuli su prema Snježani, koja je bila jako sretna kad je otkrila kako će u ovom tjednu kuhati još jedna Snježana! Domaćica je bila vesela, opuštena i srdačna, što se svidjelo svima.

- A fino nam je ponudila i domaći aperitiv, ja sam uzela medicu, savršeno - komentirala je Snježana Novak. Nakon uspješnog prvog susreta ovotjedne ekipe domaćica je poslužila zapečene štrukle sa sirom.

- To je uobičajeno predjelo, Snježana je željela taj isfurati agramerski stil, no mislila sam da će biti nešto spektakularnije - rekla je Dubravka, ali i naglasila da joj je okus bio dobar. Ostalim kandidatima također se predjelo učinilo malo jednostavno, no za ukus nisu imali zamjerke. Zagrebački odrezak s pireom Snježana je poslužila za glavno jelo, a svi su odmah komentirali kako su očekivali nešto malo drugačije.

- Dodao bih barem par detalja da bude šareniji tanjur - rekao je Renato, kojem se okus svidio.

- Bio mi je mi taman onakav kakav treba biti - fino meso, taman slano, sve se osjetilo mekano… - rekla je Snježana N., a Dubravka dodala:

- Bila sam jako gladna i sve sam pojela, ali nije mi to neka svečana večera, to jedem doma za ručak.

Za kraj večere domaćica je poslužila kolač od lješnjaka i oraha nadjeven kremom od čokolade i vrhnja za šlag.

- Volim što se domaća jela, trebamo se malo držati i tradicije. A gdje je čokolada, meni nema boljega, tako da je meni bilo super - rekla je Snježana N. dok je Renatu bilo malo preslatko, ali fino.

- Ne volim jako slatke kolače i bio je baš taman, kolač mi je bio najbolja stavka cijele večere“, rekla je Dubravka, a Marija zaključila:

- Odličan! Pravi naš zagrebački - Poslije darova i pjesme uslijedilo je ocjenjivanje. Od Marije i Snježane N. dobila je po desetku zato što im je sve bilo super, Dubravka je dala osmicu zato što su i predjelo i glavno jelo već dosta puta bili viđeni, a Renato je dao sedmicu jer mu je cijeli meni bio prejednostavan.

