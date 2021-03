Proljeće je pred vratima, a s njim i sva glasnija nagađanja o nadolazećoj festivalskoj sezoni, koja starta već od svibnja. Europske zemlje odlučuju se za razne taktike: od COVID putovnica, masovnog cijepljenja građana pa sve do brzih i svima dostupnih antigenskih testova, koji bi mogli spasiti i događanja na obali. Posebice ona koja već godinama organiziraju Britanci. Boris Johnson prije dva tjedna najavio je ukidanje svih protupandemijskih mjera već u lipnju, a britanski premijer možda ovim potezom “probudi” i ostale. Malo tko želi odustati od sezone, a nije puno ni onih koji si to financijski mogu dopustiti. Neki od najvećih svjetskih glazbenih festivala otpisali su i 2021. godinu, no festivali u Hrvatskoj još se ne daju. Većinom “tapkaju u mraku i neizvjesnosti”, a provjerili smo s organizatorima što planiraju ove godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Do Sea Stara u Umagu, prvog po rasporedu među velikim open air festivalima u Hrvatskoj, nešto je više od dva mjeseca, a direktor festivala Sanjin Đukić otkrio nam je planove.

Koliko je realno da se festival odvije? Službeno, Sea Star je zakazan u terminu od 27. - 30. svibnja.

- S našim partnerima aktivno razgovaramo i pratimo situaciju, kako u zemlji tako i inozemstvu. Sea Star je prvi veliki festival u godini i vremenski postoji dosta prostora da se razmotri opcija pomicanja datuma. Čim budemo imali finalnu odluku objavit ćemo je zajedno sa svim popratnim informacijama.

Imate li neki kasniji termin u vidu, koliko ste uopće fleksibilni s te strane?

- Dosta smo fleksibilni, izuzetno nam je stalo do održavanja Sea Stara, kako zbog restarta festivalske, tako i turističke sezone, kulturne ponude, izdašnog doprinosa hrvatskoj ekonomiji, ali prije svega zbog festivalskih fanova. Naravno, naša specifična situacija je da imamo još festivala pa bi se tu trebao 'voziti slalom', ali spremni smo na sve.

Posljednju riječ daje Vlada, odnosno diktiraju restriktivne mjere. Je li moguće raditi u takvim uvjetima uopće? Kako se snalazite i koje mjere bi vama kao industriji na udaru pomogle u ovom trenutku, a da su izvedive?

- Prvo ističem kako je sigurnost posjetitelja, izvođača i cijelog radnog osoblja naš apsolutni prioritet. Radit ćemo sve u okviru propisanih mjera, svjesni da će upravo taj segment sigurnosti na budućim događajima doživjeti velike promjene. U ovom trenutku najviše bi nam pomogao plan otvaranja Hrvatske do kraja proljeća, po uzoru primjerice na Veliku Britaniju, koja će kroz 4 faze do 21. lipnja omogućiti događaje bez socijalne distance, dakle u 100% kapacitetu prostora.

Koliko ljudi ovisi o ovom projektu i koji je ustvari najkraći rok, dokad vi kao organizatori možete biti 'na holdu' da biste uspjeli organizirati ovakav događaj ako jednom dobijete zeleno svjetlo?

- Na festivalu, ovisno od godine do godine je angažirano oko 600 ljudi. Nama je inače Sea Star u 'radnom modu'. Ulaznice su u prodaji, a i izuzetno visok postotak kupaca je zadržalo ulaznicu od 2020. Imamo objavljeno 25 izvođača, uključujući headlinere Cypress Hill, Amelie Lens, Dubioza Kolektiv i Meduzu, točnije, svi objavljeni za 2020. ponovno su bookirani za 2021. S obzirom na specifičnu situaciju, tj. godinu bez festivala za veliku većinu naše publike te njih velik broj s već kupljenim ulaznicama, vjerujemo da bi i kraća kampanja, od mjesec i pol dana, imala kvalitetan efekt.

Ako se festival još jednom ne uspije realizirati, vraća li Sea Star novac od ulaznica ili će karte samo vrijediti za novi termin? Kakva je vaša politika?

- Već smo imali povrat pri pomicanju s 2020. na 2021. i po tome smo bili jedni od rijetkih festivala koji su to omogućili, a ako ponovno dođe do bilo kakvog pomicanja imat ćemo ga opet. Naravno, uvijek ćemo potaknuti kupce kroz različite akcije da nam ukažu povjerenje i zadrže ulaznicu.

Vidite li neko svjetlo na kraju tunela za event industriju? Kad mislite da bi se mogli vratiti manji klupski događaji, a kad veliki koncerti i festivali?

- Mi 2021. vidimo kao godinu restarta festivalske i koncertne industrije. Proces cijepljenja je počeo, dio stanovništva je već stekao imunitet, usvojili smo neke nove obrasce ponašanja i to sve su koraci koji ulijevaju optimizam za ovu godinu. Ono što nedostaje je nerazumijevanje Vlade RH za event industriju, naše značenje i doprinos, kako s ekonomske, turističke i kulturne, tako i sa zdravstvene strane jer festivali i koncerti utječu na mentalno zdravlje ljudi koje je u pandemiji također izuzetno narušeno.

Ili preciznije rečeno – od Vlade nam trebaju dva plana, plan pomoći našoj industriji i plan otvaranja države.

Podsjetimo, Sea Star Festival u Umagu dio je iste organizacijske grupe kao i njegov stariji i masovniji brat Exit, koji je posljednjih 20 godina sinonim za najveće koncerte u regiji, a Novi Sad stavio je na važno mjesto na mapi open air festivala u Europi. Exit je još prije nekoliko tjedana najavio kako očekuju već ovog ljeta nastaviti tamo gdje su stali i proslaviti jubilej uz višednevne koncerte velikih glazbenih zvijezda.

Razlog njihovom optimizmu, kako kažu, leži u brzini cijepljenja u Srbiji. Ovogodišnji Exit zakazan je u terminu od 8. do 11. srpnja, a Srbija je jedna od vodećih zemalja po brzini cijepljenja u svijetu te očekuju da će zbog velike stope masovnog cijepljenja već tijekom proljeća postići kolektivni imunitet i minimizaciju aktivnosti virusa, vraćajući pritom normalizaciju života.