Vozio se na svojoj vespi, vikendom bio na Britanskom trgu, na sajmu antikviteta... Uz obaveznu žutu vestu. Nažalost, te nam slike sad ostaju samo u sjećanju...
Vlado Sviben bio je jedinstven, jako će nedostajati kazalištu
Uvijek nasmiješen i dobre volje, nijedna kazališna premijera ili kulturni događaj u Zagrebu nije prolazio bez Vlade Svibena. Uz obaveznu žutu vestu. Vozio se na svojoj vespi, vikendom bio na Britanskom trgu, na sajmu antikviteta, uvijek u probranu društvu. Nažalost, te nam slike, te krasne situacije, sad ostaju samo u sjećanju.
