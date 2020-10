Vlajna Ecija Ojdanić se odlično snašla u Teatru na kraju grada

<p>Osmijeh je univerzalni znak za sreću u svim kulturama na svijetu. Isto će ga protumačiti netko iz Afrike, baš kao i netko iz Sinja. Vođeni tom mišlju i pozitivom, nastala je predstava kazališta Moruzgva naziva “Vla-Vla-Vlajland cabaret”.</p><p>A tamo je lik Vlajne čistačice, koja se na osebujan način bori se egzistenciju, privukao posebnu pažnju. I nju je, kao i mnoge, puka egzistencija “potjerala” u tuđinu, u Njemačku. I, naravno, to je prilika za prikaz kulturoloških razlika, nesporazuma i društvenih razlika gastarbajtera u toj zemlji. Autor i redatelj “Vla-Vla-Vlajland Cabareta” je <strong>Ivan Leo Lemo</strong>, a briljira <strong>Ecija Ojdanić</strong>. </p><p>- I Ecija, moja višedesetljetna muza, i ja podrijetlom smo Vlaji iz Dalmatinske zagore, pa smo ovaj kolerično melodramatični, dramsko-kabaretski mono maraton otrčali kozjim stazama vlaškog dijalekta - rekao je Lemo.</p><p>A na seriju gostovanja krenuli su u petak na otvaranju novog splitskoga kulturnog mjesta, Teatar na kraju grada.</p><p>- Čast mi je što smo mi otvorili ovaj novi prostor, bila je prekrasna večer u sjajnom prostoru. Ovo je drugi put da smo bili u Splitu i opet je bilo sjajno. Iako, kad sam vidjela ljude s maskama, pomislila sam: ‘Ma kome je do smijeha?’. No kazalište je opet pobijedilo - rekla nam je Ecija Ojdanić. Predstava još danas igra u Splitu pa gostuje u Petrinji (14.), Rijeci (15.), Selcu (16.), Zagrebu (18.)...</p>