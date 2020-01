Vlašić je sisala prst do prvog osnovne, Grdović pao razred

Glumci, pjevači, sportaši te mnogi poznati i slavni često imaju puno nepoznatih detalja iz svojeg života, a rijetko ih otkrivaju.

Mladen Grdović

Pjevač je priznao kako je u šestom razredu pao razred, a kako je do tada prolazio s odličnim i u glazbenoj i u osnovnoj školi, nije imao hrabrosti to priznati roditeljima.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

- Dva mjeseca sam govorio roditeljima da idem u školu, ali sam zapravo igrao s prijateljima pikule. Kad je otac Josip to saznao, istukao me je kao psa. Ja sam iz revolta prema profesoru iz engleskog, koji me je srušio, razbio četiri prozora na školi - ispričao je Grdović.

Sanja Doležal

- Trenirala sam borilačke vještine i došla do smeđeg pojasa. Na jednom natjecanju sam kao 17-godišnjakinja od jednog dečka iz Dubrave dobila takve batine da tjedan dana nisam izašla iz kuće. Imala sam golemu šljivu pod okom s kojom se nisam željela nigdje pojaviti - ispričala je pjevačica i voditeljica Sanja Doležal (56).

Foto: Matea Smolčić Senčar

Halid Bešlić

- U vrijeme mojeg djetinjstva nije bilo nikakvih slatkiša. I voće se rijetko nalazilo doma. Znalo se dogoditi da smo kao društvo uzeli nekoliko čokoladica iz dućana, a kad bi rodile trešnje, nismo se štedjeli. Popeli bismo se na stablo i jeli. Znate kako to s djecom ide - da nije zabranjeno, ne bi bilo ni upola tako slatko - našalio se Halid.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Borna Ćorić

- Kad dođem na neki turnir, ako prvi dan npr. pojedem krafnu i sendvič, popijem kavu i poslije pobijedim, onda to ponavljam do kraja turnira - rekao je tenisač.



Foto: MARK BLINCH/Press Association/PIXSELL

Blanka Vlašić

- Sisala sam palac do prvog osnovne! Da. Zbog toga sam poslije morala nositi aparatić za zube. Uz to, nisam mogla zaspati bez omiljene gaze (one najobičnije). Prava bi panika nastala kad bi mi je mama oprala jer nisam voljela da miriše na omekšivač. Tih sam se navika riješila doslovno preko noći. Jedan dan sam samo zaspala bez svega toga i nikad se više nisam vratila na staro - priznala je atletičarka.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ivan Rakitić

Imam ritual prije svake utakmice. Uvijek bandažiram prvo lijevu nogu, uvijek prvo lijeva čarapa, lijevi štitnik, lijeva štucna, pa lijeva kopačka. Kad izađem na travnjak, uvijek je prvi korak desnom nogom, pa se prekrižim. Uvijek sve ide tim redom - kaže nogometaš.

Foto: Miguel Ruiz/FC Barcelona

Vanda Winter

- U ovih 30 godina nisam doručkovala ništa osim Čokolina - priznala je glumica.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

