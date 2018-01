Vlasnicu slavne guze izbacili iz aviona: 'Krivo su me shvatili'

Jen Selter (24) američka je Instagram zvijezda i fitness model. U posljednjih nekoliko godina Jen je privukla značajnu medijsku pažnju zbog svojih polugolih fotografija na društvenim mrežama. Danas ju na Instagramu prati oko 11,7 milijuna ljudi.

Jen i njezina sestra čekale su let iz Miamija za New York. Avion je zbog tehničkih poteškoća kasnio nešto više od 90 minuta, što je jako uzrujalo vlasnicu 'najpoznatije guze društvenih mreža'.

- Selter se u jednom trenutku ustala kako bi stavila jaknu u pretinac. Stjuardesa ju je upozorila da ne smije ustajati te ju zamolila da se vrati na svoje mjesto. Jen se protivila odluci i nastavila svađu. Kad ju je stjuardesa pitala želi li izaći iz aviona, rekla je 'da'. Nekoliko trenutaka kasnije pravdala se da je bila sarkastična - ispričali su putnici koji su bili u istom avionu s Jen.

I did nothing wrong but got kicked off the plane. pic.twitter.com/XE2Q35dghm