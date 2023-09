Vlasnik Minta bivši je suprug hrvatske glumice: U braku bili tri godine, imaju skupa i kćer

Tijekom noći na utorak izgorio je zagrebački klub Mint koji se, nakon ljetne stanke, trebao otvoriti u rujnu. Vlasnik ovog kluba, Kristijan Babić, rekao je kako i dalje ne znaju kolika je šteta.

- Nemamo nikakve sumnje, jesu li instalacije ili je to nešto drugo. Klub je trebao biti otvoren kroz desetak dana, ovo je jedan veliki udarac. Nismo nikakve prijetnje dobivali. Unutra je bila sva oprema spremna za otvaranje kluba, šteta je sigurno velika. Sigurno ćemo otkazati neke evente - poručio je.

Babić je široj javnosti poznat i kao bivši i prvi suprug glumice Jelene Perčin (42).

U braku bili tri godine

Par se vjenčao 2008. godine. Unajmili su i zaštitare kako mediji ne bi ušli u Baziliku Srca Isusovog u Zagrebu gdje se održao obred. Na vjenčanju je bilo 60-ak uzvanika.

Babić i Perčin dobili su kćer Lotu, a razveli su se 2011. godine.

- To se ne može lako odrediti jer to nije odluka koja se donosi preko noći. Riječ je o sukusu situacija, dana, mjeseci koji su doveli do razvoda. Ni ja ni moj suprug nismo nepromišljeni ljudi i ne donosimo takve odluke preko noći. O svemu smo dobro razmislili - rekla je tada Jelena za Story.

'Sretno smo razvedeni'

Glumica je kasnije otkrila kako je s bivšim suprugom u dobrim odnosima.

- Mogu reći da smo mi stvarno sretno razvedeni i on je apsolutno prisutan u životu moje kćeri, sudjeluje u svemu, dapače. A razvod je ružan, to je jedna ružna situacija, bez obzira na to što se dogodilo i kako. Svaki je razvod muka. Imaš osjećaj poraza i neuspjeha u životu. Mogu reći iz svog iskustva da koje god povrede i nepravde doživjeli, kad je dijete u pitanju, ono mora biti iznad svega toga. Ako je dvoje ljudi odgovorno i voli dijete više od sebe, onda se stvari daju dogovoriti vrlo civilizirano - rekla je jednom priliku za IN magazin.

Jelena se kasnije udala za crnogorskog glumca Momčila Otaševića (33). Upoznali su se na snimanju serije 'Kud puklo da puklo'. Imali su intimnu ceremoniju vjenčanja u Crnoj Gori 2018. godine, a početkom ove godine su potvrdili kako se razvode. U braku su dobili dvoje djece.