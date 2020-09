Ljiljani je predlo\u017eila neka ih tu\u017ei, jer smatra kako \u0107e dobiti na sudu. Isto to, smatra kako bi trebale napraviti sve druge profesionalne \u017eene koje su 'uklonjene' s ekrana jer su u\u0161le u ozbiljniju \u017eivotnu dob.\u00a0

- Ovo nije pamflet protiv mladih lica, jer njih kroz koju godinu \u010deka ista sudbina. Na Zapadu su televizije pune \u017eena u srednjim i vrlo ozbiljnim godinama, \u010dak i 70-ima! Tretirani su s puno po\u0161tovanja i ljubavi i mla\u0111e generacije od njih u\u010de! Ali, ne u Hrvatskoj! Hrvatska ostaje zatucana, seksisti\u010dka i primitivna - dodala je Pokos.\u00a0

Naposljetku se osvrnula na to kako se sli\u010dna situacija dogodila i njoj samoj.\u00a0

- Me\u0111u kanadskim Hrvatima je sli\u010dna situacija. Neki ljudi smatrali su kako bih ja trebala voditi lokalni program na hrvatskom jer je\u00a0prili\u010dno sramotno kako to izgleda i zvu\u010di.\u00a0Gospodin, koji je vlasnik licence i proizvodi program, a ina\u010de ima 85 godina, rekao je da sam ja stara i da \u017eeli djevojke u dvadesetima! To \u0161to ne govore hrvatski jezik i ne znaju se pona\u0161ati pred kamerama, nije toliko bitno. Ina\u010de, nisam bila pretjerano zainteresirana, jer su honorari vi\u0161e nego bijedni i jadni. Televizijski posao me\u0111u Hrvatima ne kotira visoko bez obzira gdje \u017eive - zaklju\u010dila je Vlatka.\u00a0

Ina\u010de,\u00a0HRT razlog\u00a0smjene Ljiljane Sauche zasad nije komentirao. Ovo podsje\u0107a\u00a0na slu\u010daj jo\u0161 jedne\u00a0dugogodi\u0161nje\u00a0voditeljice\u00a0na HRT-u, Ljiljane\u00a0Vinkovi\u0107, koja je mjesto izgubila dolaskom Doris Pin\u010di\u0107 s RTL-a. Vinkovi\u0107 je zavr\u0161ila na bolovanju, a Maja Sever , predsjednica\u00a0Sindikata\u00a0novinara Hrvatske, je tada tra\u017eila o\u010ditovanje od HRT-a zbog potencijalne diskriminacije po godinama.

'Žene miču s televizije jer su kao stare, a sijedi i trbušasti muški i dalje nam se šepure s ekrana...'

Vlatka se na Instagramu u podužoj objavi oglasila o temi diskriminacije žena. Smatra kako njihova pismenost i znanje nemaju nikakve vrijednosti, a Ljiljani s HRT-a savjetovala je tužbu

<p>Voditeljica i novinarka <strong>Ljiljana Saucha</strong> (64) na društvenim je mrežama neugodno iznenadila gledatelje kada im je objavom priopćila kako više neće voditi HRT-ove Vijesti iz kulture. Tvrdi kako sada žele mlade ljude na ekranu. Na novonastalu situaciju oglasila se bivša pjevačica i voditeljica <strong>Vlatka Pokos</strong> (50) iz Toronta. Na Instagramu je napisala podužu objavu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Već sam se ranije željela osvrnuti na temu otvorene diskriminacije žena na HRT-u, gdje ih se miče s ekrana jer su, eto, stare. Njihovo iskustvo pismenost i uopće znanje, nemaju apsolutno nikakve vrijednosti u zemlji koja se pretendira nazivati europskom! Istovremeno, prosijedi, trbušasti i ostarjeli muškarci se nastavljaju šepuriti po ekranima, dakako u društvu puno mlađih kolegica. To zorno pokazuje da se u Hrvatskoj žene doživljava isključivo kroz seksualnost, mladost i ljepotu, nitko ne mari za druge, puno važnije vrijednosti - započela je Vlatka svoju objavu.</p><p>Ljiljani je predložila neka ih tuži, jer smatra kako će dobiti na sudu. Isto to, smatra kako bi trebale napraviti sve druge profesionalne žene koje su 'uklonjene' s ekrana jer su ušle u ozbiljniju životnu dob. </p><p>- Ovo nije pamflet protiv mladih lica, jer njih kroz koju godinu čeka ista sudbina. Na Zapadu su televizije pune žena u srednjim i vrlo ozbiljnim godinama, čak i 70-ima! Tretirani su s puno poštovanja i ljubavi i mlađe generacije od njih uče! Ali, ne u Hrvatskoj! Hrvatska ostaje zatucana, seksistička i primitivna - dodala je Pokos. </p><p>Naposljetku se osvrnula na to kako se slična situacija dogodila i njoj samoj. </p><p>- Među kanadskim Hrvatima je slična situacija. Neki ljudi smatrali su kako bih ja trebala voditi lokalni program na hrvatskom jer je prilično sramotno kako to izgleda i zvuči. Gospodin, koji je vlasnik licence i proizvodi program, a inače ima 85 godina, rekao je da sam ja stara i da želi djevojke u dvadesetima! To što ne govore hrvatski jezik i ne znaju se ponašati pred kamerama, nije toliko bitno. Inače, nisam bila pretjerano zainteresirana, jer su honorari više nego bijedni i jadni. Televizijski posao među Hrvatima ne kotira visoko bez obzira gdje žive - zaključila je Vlatka. </p><p>Inače, HRT razlog smjene Ljiljane Sauche zasad nije komentirao. Ovo podsjeća na slučaj još jedne dugogodišnje voditeljice na HRT-u, <strong>Ljiljane Vinković</strong>, koja je mjesto izgubila dolaskom<strong> Doris Pinčić</strong> s RTL-a. Vinković je završila na bolovanju, a <strong>Maja</strong> <strong>Sever </strong>, predsjednica Sindikata novinara Hrvatske, je tada tražila očitovanje od HRT-a zbog potencijalne diskriminacije po godinama.</p>