Vlatka Pokos: 'Na turističkom brodu nalazi se slovo U, osobno ću podnijeti kaznenu prijavu!'

Vlatka Pokos (53) uživa na odmoru, a s pratiteljima je na društvenim mrežama podijelila fotografiju koja ju je 'razljutila'. Naime, na jednom turističkom brodu, Vlatka je, kako je napisala, uočila slovo 'U'.

- Na splitskoj rivi nalaze se brojni štandovi, koji nude razne izlete brodom, a među njima i 'Udruga malih brodara Splita'. Šokantno je vidjeti da se upravo na njihovom brodu nalazi zločinačko, ustaško slovo 'U', pod čijom simbolikom su u Drugom svjetskom ratu u Hrvatskoj ubijene desetine tisuća ljudi - započela je Vlatka u objavi, a zatim napisala da je to marketinški potez koji slavu crnu boju.

- Licemjerno pozivaju ljude imenom '4U' ('For You', što u prijevodu znači 'Za tebe'), što bi trebalo značiti 'Za tebe/vas', ali nije jasno uključuje li to 'crnce', Židove, Rome i sve one koji nisu čistokrvni Arijevci, poput onih koji su osmislili ovaj 'divan' marketinški potez?! Koji slavi upravo CRNU boju zločinaca na svom brodu - dodala je.

Pokos je rekla i da će osobno podnijeti kaznenu prijavu.

Nadam se da će biti primjereno kažnjeni, a ja ću osobno podnijeti kaznenu prijavu. Ovu ideologiju mogu si odnijeti iza brda, otkud je dogmizala. Split je simbol otpora fašizmu i ustašluku i ovo je nedopustivo. Koliko znam, u Hrvatskoj je zabranjeno promoviranje fašističkih, nacističkih i ustaških simbola pa molim odgovarajuće institucije da promptno reagiraju - zaključila je.