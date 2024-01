Vlatka Pokos najavila povratak na zagrebačku glazbenu scenu

Mega Dance Party Arena Zagreb!!! 9.2.2024. Pohvalila se to bivša voditeljica i pjevačica Vlatka Pokos (53) skorim nastupom na društvenim mrežama u ponedjeljak.

Bit će to Vlatkin povratak na glazbenu scenu. Uz nju će nastupiti i Electro Team, Denis & Denis, Ella, Sandi Cenov, Albina, Senna M, Tara ex. Karma, Battifiaca, Ivana Banfić, Mirjana ex. Mandi, Gracia, Šajeta, Emilia, Meri Andraković, Minea, Alka Vuica, Neno Belan, Colonia, Franka Batelić, Tony Cetinski...

Foto: Nova TV/Instagram/screenshot

- To će biti ponovno okupljanje sudionika hrvatske dance scene, većinom njih iz 90-ih godina prošlog stoljeća i to kao nekada, na pozornici, kada su ovakvi veliki koncerti bili jedini način da se oni i njihovi hitovi predstave - napisali su organizatori događaja pod etiketom udruge Ideje Vrijedne Širenja.

Odnosno, estradni menadžer Vladimir Mihaljek Miha te organizator događaja Karlo Matić poznat po mnogobrojnim estradnim, humanitarnim i društvenim događajima, a obojica su nositelji početaka hrvatske glazbene dance scene.