Vlatka Pokos o Peci: 'Imao je 19 kad me pokušao šarmirati, ništa neobično za jednog Dalmatinca'

Pjevač Marko Pecotić (44) glavna je tema u svijetu slavnih u našoj regiji nakon javne objave o razvodu s dugogodišnjom suprugom zbog druge žene. Voditeljica Vlatka Pokos (52) progovorila je o svom iskustvu s Pecom za Story.hr.

- Preljub, uvjerena sam, i nije tako rijetka pojava u našem društvu, ali način i lakoća kojom je ovaj muškarac, koji ulazi u srednje godine, javno obznanio i čak imenovao svoju novu ljubav jest. Gotovo je nemoguće ne zapitati se što ga je nagnalo na to? Usuđujem se pretpostaviti da su možda isplivale neke kompromitirajuće fotografije (navodno se zaneseni preljubnici nisu pretjerano skrivali) i Romeo se našao pred zidom misleći da će spasiti situaciju javnim priznanjem. Međutim, cijeloj neugodnoj situaciji nije pridonijela činjenica što je riječ o ‘obiteljskoj’ prijateljici koja se intenzivno družila sa sada već bivšom suprugom. Hm, vrlo nezgodno; ćudoredna javnost je u totalnom šoku. Šalu na stranu, svakom iole pristojnom čovjeku jasno je da je to vrlo traumatična situacija za cijelu obitelj, osobito za one najmlađe i najranjivije - započela je priču o Marku.

Pecotić je sa svojih 19 godina sudjelovao u Izboru za Mistera, emisiji koju je vodila Vlatka Pokos. Tada su se i upoznali, a Pokos je rekla kako je on već tada bio glavni zavodnik.

- Imao je samo 19 godina i već u toj nježnoj dobi pokazivao je karakteristike dalmatinskoga galeba, pokušavajući šarmirati i moju malenkost jamicama na obrazima. Imala sam ga prilike susretati i kasnije u nekim prigodama i nije mi nikad izgledao kao neki vjeran i pouzdan tip, ali, znate kako se kaže, žena uvijek posljednja dozna. Uostalom, njegovo ponašanje bilo je tipično za mnoge oženjene muškarce u Dalma­ciji (i šire) koji redovito izlaze bez svojih boljih polovica i uživaju u životu. Dakle, ništa jako neobično; uz to je i glazbenik i kao takav prilično zanimljiv suprotnom spolu. Moram naglasiti, cijenim iskrenost, koliko god suluda bila u ovoj situaciji, ali ono što upada u oči jest način odvijanja cijele priče. Ne možemo kontrolirati osjećaje, ali možemo svojim ponašanjem barem pokušati zaštititi one najranjivije i biti svjesni gdje živimo - objasnila je.

