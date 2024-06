Vlatka Pokos priznala: 'Ljudi me percipiraju kao ženu od afera, ali privatno sam prizemljena...'

Pjevačica Vlatka Pokos (54) nedavno je izbacila povratnički singl 'Žena od afera', koji je nastao u suradnji s reperom i producentom Sharkyjiem. Intrigantnim nazivom pjesme je privukla publiku, a sad je otkrila kako je došlo do njega.

- Pjesma je pisana za mene ciljano i, znači, taj mladić koji ima samo 21 godinu je malo mene guglao, ja vjerujem da on uopće nije imao pojma tko sam ja, ali možda su mu mama i tata u tome pomogli. Malo me je guglao i onda je shvatio da ljudi mene percipiraju kao ženu od afera - rekla je Pokos za In Magazin.

Foto: PROMO

Kaže da je njezini najbliži ljudi poznaju kao prizemljenu ženu, no da javnost očito ima percepciju o njoj kao ženi od afera.

- Teško je govoriti o samom sebi, ali po percepciji mene u javnosti, ja bi rekla da sam neka žena od afera - kazala je.

Posljednjih mjeseci je velika novost, osim povratka na glazbenu scenu, i njezina veza s devet godina mlađim Većeslavom Holjevcem (45), bivšim ragbijašem i sadašnjim predsjednikom Hrvatskog ragbijaškog saveza. Vlatka je rekla da je upravo zbog njega zavoljela i taj sport te da su ragbijaši vrlo zgodni.

Foto: Berislav Rožman/privatni album

Nedavno je proslavila 54. rođendan i za In Magazin otkrila u čemu je tajna njezinog mladolikog izgleda.

- Dobra genetika, discipliniran sportski život cijeli život i duh. Duh je apsolutno presudan - priznala je.

Foto: PROMO