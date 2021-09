Pjevačica i voditeljica Vlatka Pokos (51) živi u Torontu u Kanadi već pet godina. Za Dnevni avaz otkrila kako se tamo dobro snašla, ali da joj nedostaju prijatelji i Zagreb.

- Na početku je bilo izuzetno teško, i financijski i emotivno, ali sada se ovdje već osjećam prilično udomaćeno i sigurno. Kanada je vrlo stabilna i civilizirana zemlja visokog standarda i pruža Vam mogućnost da si vlastitim poštenim radom osigurate lijepu egzistenciju. Nešto što je, nažalost, na Balkanu nedostižna kategorija - ispričala je te istaknula da su Kanađani iznimno ljubazan narod.

Od voditeljskog posla, kaže, nije odustala svojom voljom. Nije mogla dobiti posao niti na jednoj televiziji niti radijskoj postaji te je zato napustila državu. Smatra da voditeljice trebaju biti profesionalke, a ne samo ljepotice ali da danas često nije tako.

- Razne bivše misice, čak i cajke misle da mogu biti voditeljice. Ne, ne mogu. To je kompleksan i zahtjevan posao za koji nemaju niti znanja, niti kvalitete, niti karizme. Zvučim arogantno, ali tako je. Međutim, ukoliko gledatelji to žele, treba im to dati - tvrdi Vlatka.

O svom privatnom životu nije htjela mnogo otkriti no ističe kako je solo i sretna.

- Naučila sam da više nikad neću niti jednom muškarcu dozvoliti da mi upravlja životom i karijerom. Muškarcima ne vjerujem. Nakon razvoda sam 14 godina praktički sama, osim nekoliko nevažnih afera. I vjerujem da će tako i ostati. Sretna sam - zaključila je.