Obavijesti

Show

Komentari 0
LEGENDARNI GITARIST

Vlatko Stefanovski Trio stiže u Ljetno kino Makarska, evo kad

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Vlatko Stefanovski Trio stiže u Ljetno kino Makarska, evo kad
1
Foto: PROMO
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Publiku očekuje večer ispunjena vrhunskim gitarskim dionicama, moćnom ritam sekcijom i bezvremenskim pjesmama koje su obilježile generacije, najavljuju organizatori

Admiral

Jedan od najvećih gitarista ovih prostora, odnedavno i nagrađen i Porinom za životno djelo, legendarni Vlatko Stefanovski, dolazi u Makarsku gdje će sa svojim Triom održati poseban koncert 3. kolovoza u Ljetnom kinu.

ČAROLIJA POD ZVIJEZDAMA Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić zasvirali su pred pulskom publikom, pogledajte atmosferu
Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić zasvirali su pred pulskom publikom, pogledajte atmosferu

Vlatko Stefanovski Trio čine trojica vrhunskih glazbenika koji kroz snažnu energiju, virtuoznost i prepoznatljiv zvuk spajaju rock, jazz, etno i instrumentalnu glazbu. Publiku očekuje večer ispunjena vrhunskim gitarskim dionicama, moćnom ritam sekcijom i bezvremenskim pjesmama koje su obilježile generacije, najavljuju organizatori.

Foto: PROMO

Na čelu trija je Vlatko Stefanovski, jedan od najcjenjenijih gitarista regije, umjetnik čija je karijera obilježena desetljećima stvaranja. Širu afirmaciju stekao je kao osnivač i gitarist kultnog benda Leb i Sol, s kojim je snimio 13 albuma i održao brojne koncerte diljem svijeta.

Nakon toga izgradio je uspješnu solo karijeru, objavio više od 15 albuma, skladao glazbu za film, kazalište i balet te surađivao s brojnim renomiranim glazbenicima i orkestrima. Njegov jedinstveni stil, u kojem se isprepliću rock, jazz i balkanska tradicija, već godinama oduševljava publiku širom svijeta.

Uz njega na pozornici su njegov sin Jan Stefanovski na bubnjevima i Ivan Kukić na bas gitari. Mladi i iznimno talentirani glazbenici donose novu energiju u zvuk trija, stvarajući snažnu i dinamičnu koncertnu atmosferu. Makarsku očekuje glazbeni spektakl ispunjen virtuoznim izvedbama i velikim hitovima Leb i Sol, kao i pjesmama iz bogate Stefanovskijeve solo karijere.

Ulaznice za koncert dostupne su putem sustava Eventim.hr i Adriaticket.hr.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Mika iz BB-a nakon promjene spola postao Ana: Evo kako izgleda u seksi rublju
IZAZOVNO IZDANJE

FOTO Mika iz BB-a nakon promjene spola postao Ana: Evo kako izgleda u seksi rublju

Mika Vasić prije 10 godina natjecao se u reality showu s bratom blizancem Gibom i roditeljima. Stekli su slavu i veliku popularnost, a braća su promijenila spol te se zovu Ana i Ivana
Tko je Dora Šitum, snaha Alke Vuice koja joj je rodila unuka?
SVESTRANA Slavonka

Tko je Dora Šitum, snaha Alke Vuice koja joj je rodila unuka?

Dora je supruga Alkina sina Ariana, a par je sad dobio prvo dijete
FOTO Oprez, jako vruće! Nives pokazala guzu: 'Samo prirodno'
ODUŠEVILA U BIKINIJU

FOTO Oprez, jako vruće! Nives pokazala guzu: 'Samo prirodno'

Nives Celzijus snimila se na plaži u Poreču, a njezini pratitelji ostali su oduševljeni prizorima. Pozirala je na ručniku u narančastom bikiniju te je poručila - samo prirodno!

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026