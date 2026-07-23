Vlatko Stefanovski Trio stiže u Ljetno kino Makarska, evo kad

Jedan od najvećih gitarista ovih prostora, odnedavno i nagrađen i Porinom za životno djelo, legendarni Vlatko Stefanovski, dolazi u Makarsku gdje će sa svojim Triom održati poseban koncert 3. kolovoza u Ljetnom kinu.

Vlatko Stefanovski Trio čine trojica vrhunskih glazbenika koji kroz snažnu energiju, virtuoznost i prepoznatljiv zvuk spajaju rock, jazz, etno i instrumentalnu glazbu. Publiku očekuje večer ispunjena vrhunskim gitarskim dionicama, moćnom ritam sekcijom i bezvremenskim pjesmama koje su obilježile generacije, najavljuju organizatori.

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Na čelu trija je Vlatko Stefanovski, jedan od najcjenjenijih gitarista regije, umjetnik čija je karijera obilježena desetljećima stvaranja. Širu afirmaciju stekao je kao osnivač i gitarist kultnog benda Leb i Sol, s kojim je snimio 13 albuma i održao brojne koncerte diljem svijeta.

Nakon toga izgradio je uspješnu solo karijeru, objavio više od 15 albuma, skladao glazbu za film, kazalište i balet te surađivao s brojnim renomiranim glazbenicima i orkestrima. Njegov jedinstveni stil, u kojem se isprepliću rock, jazz i balkanska tradicija, već godinama oduševljava publiku širom svijeta.

Uz njega na pozornici su njegov sin Jan Stefanovski na bubnjevima i Ivan Kukić na bas gitari. Mladi i iznimno talentirani glazbenici donose novu energiju u zvuk trija, stvarajući snažnu i dinamičnu koncertnu atmosferu. Makarsku očekuje glazbeni spektakl ispunjen virtuoznim izvedbama i velikim hitovima Leb i Sol, kao i pjesmama iz bogate Stefanovskijeve solo karijere.

Ulaznice za koncert dostupne su putem sustava Eventim.hr i Adriaticket.hr.