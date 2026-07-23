Publiku očekuje večer ispunjena vrhunskim gitarskim dionicama, moćnom ritam sekcijom i bezvremenskim pjesmama koje su obilježile generacije, najavljuju organizatori
Vlatko Stefanovski Trio stiže u Ljetno kino Makarska, evo kad
Jedan od najvećih gitarista ovih prostora, odnedavno i nagrađen i Porinom za životno djelo, legendarni Vlatko Stefanovski, dolazi u Makarsku gdje će sa svojim Triom održati poseban koncert 3. kolovoza u Ljetnom kinu.
Vlatko Stefanovski Trio čine trojica vrhunskih glazbenika koji kroz snažnu energiju, virtuoznost i prepoznatljiv zvuk spajaju rock, jazz, etno i instrumentalnu glazbu. Publiku očekuje večer ispunjena vrhunskim gitarskim dionicama, moćnom ritam sekcijom i bezvremenskim pjesmama koje su obilježile generacije, najavljuju organizatori.
Na čelu trija je Vlatko Stefanovski, jedan od najcjenjenijih gitarista regije, umjetnik čija je karijera obilježena desetljećima stvaranja. Širu afirmaciju stekao je kao osnivač i gitarist kultnog benda Leb i Sol, s kojim je snimio 13 albuma i održao brojne koncerte diljem svijeta.
Nakon toga izgradio je uspješnu solo karijeru, objavio više od 15 albuma, skladao glazbu za film, kazalište i balet te surađivao s brojnim renomiranim glazbenicima i orkestrima. Njegov jedinstveni stil, u kojem se isprepliću rock, jazz i balkanska tradicija, već godinama oduševljava publiku širom svijeta.
Uz njega na pozornici su njegov sin Jan Stefanovski na bubnjevima i Ivan Kukić na bas gitari. Mladi i iznimno talentirani glazbenici donose novu energiju u zvuk trija, stvarajući snažnu i dinamičnu koncertnu atmosferu. Makarsku očekuje glazbeni spektakl ispunjen virtuoznim izvedbama i velikim hitovima Leb i Sol, kao i pjesmama iz bogate Stefanovskijeve solo karijere.
Ulaznice za koncert dostupne su putem sustava Eventim.hr i Adriaticket.hr.
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