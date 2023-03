Voditelj Celizić nakon što je izgubio spor oko nasljedstva: To je nepravda, supruga mi plače!

Osjećam se kao što se nikad u životu nisam osjećao! Ja sam ocrnjen, što sam ja? Gangster?, rekao je voditelj Drago Celizić (67) koji je prije nekoliko dana izgubio spor na osnovu ugovora o doživotnom uzdržavanju. Taj ugovor potpisao je 2007. godine sa sada već preminulom Milkom Vukelić iz Pule. Sud je 13. ožujka donio nepravomoćnu presudu koja govori da je ugovor ništetan, prenosi Istra24.

- Pod strašnim smo stresom, i supruga i ja. Žena mi plače, ne možemo doći k sebi od svega. Naravno da te kude oni koji te ne znaju, pa govore kakav je to čovjek, kako je mogao staricu prevariti, uzeti joj sve to... To je strašno! Ne mogu vam opisati kroz kakav linč trenutačno prolazim. To je takva nepravda. Nikad se u životu nisam osjećao ovako jadno! - rekao je Drago za Slobodnu Dalmaciju.

Skandal kroz koji trenutačno prolazi, nešto je najgore što mu se ikad dogodilo, ali uvjeren je da će pravdu dokazati.

- Znam da sam javna osoba i ne želim ništa skrivati. To je objavljeno isključivo s tendencijom i namjerom da me se oblati s druge strane i stavi mrlja na moju dugogodišnju karijeru. Pitam se zašto to nije objavljeno kad je donesena prvostupanjska presuda u moju korist? Stopostotno i bez negativnih konotacija. Donesena je presuda u moju korist i naravno, da se druga strana bunila - rekao je voditelj.

Podsjetimo, tužbu protiv Celizića dignula je nećakinja pokojne Vukelić koja živi u Egiptu tvrdeći da u trenutku potpisivanja ugovora, Vukelić 'nije bila prisebna i sposobna za rasuđivanje zbog izrazito lošeg zdravstvenog stanja'. Navodi se da pokojna Milka nije mogla razumjeti značaj i pravne posljedice ugovora kojeg je s Celizićem potpisala davne 2007.

- Gospođi Milki sam bio poput sina, naše obitelji su bile prijatelji preko 20 godina. Obitelj je s nećakinjom bila posvađana i nisu razgovarali. Prvostupanjska odluka je bila moja, pa su se žalili, a sad ću se ja žaliti na ovu - poručio je Celizić.

