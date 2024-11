Voditelj HRT-a obožava pjevati u klapi: 'Novi spot iznenadio je kolege iz Dobro jutro, Hrvatska'

Vicko Dragojević, voditelj "Dobro jutro Hrvatska", priča nam o svojoj "drugoj ljubavi" - glazbi - u kojoj se našao pjevajući u klapi Kaše, koju je i osnovao. Nedavno su snimili spot za pjesmu "Ljubavi moja", u kojemu su se maskirali i sve iznenadili jer podsjećaju na maskirane Meksikance na Dušni dan koji oni zovu Dia de los Muertos.

- Ovaj spot je nešto novo. Kolege iz emisije 'Dobro jutro, Hrvatska' su ga vidjeli, pa bih po njihovoj reakciji rekao da su se iznenadili jer su mi rekli: 'Dobro, ovo je malo čudno, nismo to očekivali'. Ali to je to, to smo htjeli i postići - govori nam Vicko.

POGLEDAJTE SPOT:

Stihove pjesme "Ljubavi moja" potpisuje Davor Mojaš, a glazbu Vicko. Pjesmu je prepoznala i nagradila publika na ovogodišnjim Večerima dalmatinske šansone u Šibeniku.

- Ljudi su super reagirali i to je važnije nego nagrada. Ostavili smo pjesmu nakon toga četiri mjeseca i tek onda odlučili snimati spot. Mi smo na snimanju ostali bez teksta kako je to sve izgledalo. Vjerujem da ovakav spot nijedna dosad klapa nije napravila i baš me zanima jesmo li pogriješili - govori nam Dragojević.

Foto: PROMO

Njihovu glazbenu priču zaokružio je Paolo Tišljarić, ravnatelj Kazališta Marina Držića i jedan od najperspektivnijih redatelja mlađe generacije, koji s klapom Kaše surađuje od 2018.

- Htjeli smo napraviti nešto posebno, a on je rekao može ako neće biti obično. I mi smo mu rekli: 'U tvojim smo rukama, radi što god hoćeš' - dodaje Vicko.

Iako radi kao novinar i voditelj, ljubav prema glazbi traje od malih nogu.

- Počeo sam se glazbom baviti s desetak godina u jednom ansamblu, pa jedna klapa, pa druga. Išao sam u muzičku školu i s 18 godina osnovao klapu Kaše, koja do danas traje - ističe Vicko.

Foto: PROMO

Dubrovačka klapa je 2015. s pjesmom "Petrunjela" osvojila Grand prix - prvu nagradu publike, nagradu za najbolje kantautorsko djelo i nagradu za najboljeg debitanta. U 2022. godini skladba "Godine su brodovi" donijela im je nagradu za najcjelovitije kantautorsko djelo i nagradu za najbolje stihove.

- Prvo je bila glazba, a onda novinarstvo. Nekako se poklopilo. Uvijek sam bio više za nastup, privlačili su me javni govori, pa sam samim time upisao medije u Dubrovniku i onda počeo raditi - Nova TV, pa HRT, a sve ostalo je, kako se kaže, povijest. Sve se prirodno dogodilo - objašnjava nam Dragojević.

Na dubrovačkom sveučilištu magistrirao je na odjelu Komunikologije, smjer "Mediji", a početkom 2007. osnovao je klapu Kaše, s kojom su proputovali svijet.

Foto: Grgo Jelavić/Pixsell

- Bili smo u Kanadi, Maroku i u većini država Europe. Bili smo s druge strane grada Detroita, što se graniči sa SAD-om, i upoznali kako tamo žive. No Mediteran je Mediteran i tu mislim, recimo, na Italiju - govori nam kroz smijeh.

Za neke bi se njegov dnevni raspored činio nemogućim i bio iscrpan, no to je, kaže nam, golemi trud.