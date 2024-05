Voditelj John Oliver otkrio tko je njegov pobjednik Eurosonga: Druga glazba je mrtva za mene

Ovogodišnji Eurosong obilježili su brojni skandali, pa i pozivi na bojkot oko sudjelovanja Izraela do eliminacije ovog nizozemskog natjecatelja u posljednji trenutak zbog navodnih nezakonitih prijetnji iza pozornice, time je emisiju otvorio voditelj John Oliver u prvom dijelu HBO-ove emisije 'Last Week Tonight'.

Istaknuo je jednog izvođača kao svog favorita, a pozabavio se i skandalu koji je obilježio ovogodišnji Eurosong.

- Bilo je puno ozbiljnih vijesti oko obično veličanstveno glupog natjecanja, koje je, da budemo pošteni, ipak imalo neke upečatljive natjecatelje, od Baby Lasagne iz Hrvatske preko Bambi Thug iz Irske do mog apsolutnog favorita, ovog tipa iz Finske - rekao je voditelj te pustio isječak finskog predstavnika Windows95man, koji je nastupao s pjesmom 'No Rules!'.

Rehearsal of the first semi-final of the 68th edition of the Eurovision Song Contest, in Malmo | Foto: Jessica Gow

- Da! 14.000 od 10. Muškarac s lepršavim plavim uvojcima i pervertitskim naočalama izlazi iz traper jajeta? To je kao Botticellijevo Rođenje Venere, samo što je ovaj put stvarno dobro - dodao je Oliver.

Finac se ipak nije proslavio rezultatom u finalu

Voditelj je kasnije objasnio značenje njegovog imena te se dotaknuo i njegovog scenskog kostima. Naime, finski predstavnik nastupio je u velikom jajetu, koji je bio prekriven traperom.

2024 Eurovision Song Contest first semi-final, in Malmo | Foto: Leonhard Foeger

- Žiri ga je tijekom finskog natjecanja za odabir svog predstavnika na Euroviziji stavio na zadnje mjesto, a dobio je toliko puno glasova publike, da je svejedno pobijedio - što mi ima smisla. Stanovnici Finske su prirodni u skijaškim skokovima, sauni i prepoznavanju j*bene zvijezde kad je vide. J*beš svu drugu glazbu. Mrtva je za mene sada - rekao je Oliver.

POGLEDAJTE NASTUP:

Inače, Finac je na ovogodišnjem Eurosongu završio na 19. mjestu sa 38 osvojenih bodova.

Windows95Man from Finland performs during the Nordic Eurovision Party concert held at Berns, in Stockholm | Foto: Christine Olsson/TT