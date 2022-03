Voditelj o nuspojavama showa 'Zvijezde pjevaju': 'Pas nije jeo kad me čuo kako pjevam...'

Televizijski voditelj Antun Ponoš (57) i glazbenica Lara Antić Prskalo (37) u drugoj epizodi showa "Zvijezde pjevaju" izveli su pjesmu "Ring of Fire" Johnnyja Casha. S ukupno 24 boda Antun i Lara bili su zadnji, te su prvi ispali iz natjecanja. Ponoš nije bio previše razočaran zbog ispadanja i rekao je da se sada napokon vraća normalnom životu.

- Nitko mi nije spomenuo nuspojave ovog showa. Pas je išao sa mnom na sve probe i slušao me dok pjevam. Prestao je jesti - našalio se voditelj. Lara se zahvalila orkestru, žiriju, publici, cijeloj produkciji i svima koji su brinuli o njima, te Antunu s kojim joj je bilo lijepo raditi.

- Antune, nadam se da nuspojave nisu i od mene - šalila se pjevačica. Puno im je značilo, kaže Lara, što je konačno bila publika u studiju. Prije samog nastupa otkrila nam je da country glazba karakterno više leži Antunu.

- Ova subota za nas je bila vesela i razigrana. Puno smo vježbali, radili na glasu i scenskom nastupu - izjavila je.

Ponoš inače obožava glazbu. Surađivao je s tekstopiscem Željkom Krznarićem i realizirao 14 pjesama o voljenom zavičaju Nuštru s poznatim izvođačima i aranžerima glazbe. S pjesmama je krenuo 2011. godine, a danas se mogu poslušati i na YouTubeu.

- U jednom sam razdoblju života shvatio da kroz glazbu mogu prenijeti sve svoje osjećaje koje gajim prema Nuštru. Upustio sam se u realizaciju i produkciju pjesama uz koje sam proživio izuzetno lijepe trenutke jer smo s nekima od glazbenika, u suradnji s Općinom Nuštar, realizirali i njihove koncerte u Nuštru, a i nastupili na festivalima i u televizijskim emisijama. Sve pjesme sam besplatno ustupio svima, a mogu se poslušati i na internetu. Drago mi ih je čuti kada se izvode na slavonskim radiopostajama - izjavio je Antun za Glas Slavonije.

Voditelj je od 90-ih zaštitno lice emisije "Kućni ljubimci", a 2020. proslavio je 30 godina emisije.

- Nekad smo znali po emisiji spasiti i po 100, 120 životinja, ali uzmimo prosjek 60 životinja po emisiji, pa tu se dođe do ogromne cifre. Ljudi su tražili izgubljene životinje, ja bih to objavio, našli bismo vlasnika. To je bilo nevjerojatno kako smo spajali ljude, imali smo prekrasnih situacija i to mi sve daje poticaj da idem dalje - rekao nam je tada.

Njegova obitelj obožava životinje, a kroz stan mu je, rekao je, prošlo na stotine životinja. Uz njega je devet godina voljeni križanac Lobo.

- Iznimno je privržen članovima moje obitelji, a poseban je po tome što ne želi ostati sam u kući, tako da s nama ide svuda, pa je išao i na moje pjevačke probe - rekao je Ponoš.

