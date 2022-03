Mentori iz 'Zvijezde pjevaju' otkrili kako se pripremaju: 'Puno je posla, ali i zabave!'

Nakon što su nam Robert Ferlin i Mario Lipovšek Battifiaca otkrili svoj dnevnik priprema za 'Zvijezde pjevaju', ostali mentori ispričali su nam kako teku njihove pripreme.

LU JAKELIĆ

Nakon udarnog dance žanra, u subotu nam slijedi novi val. Bez obzira na to što smo bliži tom izričaju, nismo opušteni već radimo na stavu, izgovoru i prezentnosti u pjesmi. Mario je zaista hrabar scenski, ali na probe stiže kao pravi štreber - najmanje moramo raditi na tekstu, a najviše na prezentnosti melodije. Imamo posla, ali već sad mogu obećati pravi show u naše dvije minute. Gledajte nas!

IVO AMULIĆ

Već smo se Iva i ja dovoljno upoznali u smislu da već znam koji su njeni afiniteti i mogućnosti. Tako je bilo i kod prve pjesme, ‘More snova’ Tedija Spalata, gdje smo okrenuli ‘mušku’ pjesmu i prilagodili je da ona bude glavni nositelj melodijske linije (lead vocal). U tom smjeru ćemo raditi i dalje, a to će se moći vidjeti već u drugom nastupu, gdje ćemo izvoditi veliki country hit. Jako se zabavljamo i nadamo se prolasku u drugu polovinu showa ‘Zvijezde pjevaju’.

GINA DAMJANOVIĆ

Žanr koji smo dobili je country, jedan od Markovih najdražih žanrova. Odabrali smo pjesmu u koju smo se oboje zaljubili na prvo slušanje. Marko je sad skužio da je pjesma puno zahtjevnija nego što je očekivao, tako da su probe dosta izazovne. Pokušava usvojiti sve tehničke stvari koje će mu olakšati izvedbu kako bi se mogao u potpunosti prepustiti emocijama.

STJEPAN LACH

Maja i ja smo se odmah složili kako i u sljedećoj emisiji moramo pružiti svoj maksimum da bismo zadržali dobre ocjene žirija i pokazali da naš prvi nastup nije slučajno bio drugi najbolji. Ne mogu reći na čemu smo najviše radili jer ćete onda otkriti naše slabe točke, ali gledat ćemo na vrijeme svladati sve tehničke stvari kako bismo u subotu ponovno opušteno uživali u izvedbi.

GORAN BOŠKOVIĆ

Ove subote spremamo Aretin omiljeni žanr - novi val - i mislim da će biti baš fora. Probe su lude jer jurimo relacija ZG-OS skoro svaki drugi dan, pa uglavnom pjevamo i kreveljimo se u autu - a svi znaju da je u autu najbolje pjevati! Planiramo napraviti carpool karaoke YouTube kanal kad ‘ZP’ završi i samo se time baviti do kraja godine.

LARA ANTIĆ PRSKALO

Ova subota za nas bit će u country stilu, vesela i razigrana. Country puno više karakterno odgovara Antonu, činjenica da nastup nije statičan i da zahtijeva pokret ide mu u korist. Puno vježbamo, radimo na glasu i scenskom nastupu.

IVANA KINDL

Marina i ja imamo običaj da na probama isprobavamo pjesme i drugih žanrova, tako da smo za ovaj tjedan i naš novi val već spremne. Zanimljivo je to što ponekad proklizava tonove kod riječi koje počinju slovom ‘d’ i, ako nekoliko puta zaredom isprobavamo izvedbu koju smo definirale, dolazi do zasićenja. Kad iz prve otpjeva izvrsno, onda isprobavamo ostale pjesme pa se kasnije vratimo na istu. To je taktika.

