Voditelj Ognjen Golubić (47) već je 25 godina dio HRT-ove ekipe, a gledateljima je dobro poznat po angažmanu u emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska'. Ustajanje u ranu zoru više mu ne pada teško.

- Tko rano rani - cijeli dan je pospan! No ne i mi... Već u šest sati studio je pun kolega, kamermana, rekvizitera, asistenata... Tako da i prije šest sati nema pospanih, nego nasmiješenih lica te nam tako počinje gotovo svako jutro - rekao je Ognjen za Večernji list.

No priznaje kako svima nedostaju druženja i putovanja, a na poslu su zbog pandemije češće online.

- Svi oni događaji koje smo godinama pratili svedeni su na minimum, a pripremiti tri sata emisije svaki dan te pri tome pokušati barem malo gledateljima uljepšati jutro i dan, postao je pravi izazov - ispričao je voditelj.

Emisiju često vodi u paru s voditeljicom Doris Pinčić (32), koja u posljednjih nekoliko tjedana dobiva mnoštvo komentara od gledatelja. Raspravljaju o njezinom odijevanju i frizuri. Mnogi su komentari bili negativni, no bilo je i onih koji su Doris obranili. Između ostalih, na njezinu je stranu stao i Ognjen.

- Neki je dan jedan gledatelj napisao da izgledam kao da me izbacila poplava. No njegov komentar nije završio kao naslov dnevnih portala. A mene je pogodila ta neravnopravnost među spolovima. Eto, kolegica veže kosu u rep i nema onog tko to nije prenio i komentirao. Baš sad razmišljam da pustim kosu pa da jednom i ja svežem rep - objasnio je voditelj za Večernji list pa dodao:

- Nevjerojatna je ta želja i neiscrpna energija koja se troši na vrijeđanje i omalovažavanje iza skrivenog imena na društvenim mrežama. No ako su neki nakon takvog negativnog komentara bili sretniji, meni je drago da smo im život učinili barem malo ljepšim. Jer dobro je činiti dobro.

Podsjetimo, Doris se našla na meti kritika nakon što je emisiju 'Dobro jutro, Hrvatska' vodila u ležernoj odjevnoj kombinaciji, a kosu je svezala u repić.

Jedna od gledateljica na društvenim je mrežama pitala tko je uopće Doris pustio da takva vodi emisiju, a Pinčić je već drugi dan 'zasjala' u crvenom odijelu, cipelama na petu i raspuštenoj kosi.

