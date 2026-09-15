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SUSRET ZA PAMĆENJE

Voditeljica 'Love Islanda Adria' odmah je oduševila Šimu Eleza: 'Očarala me kad sam je vidio'

Piše 24sata,
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Voditeljica 'Love Islanda Adria' odmah je oduševila Šimu Eleza: 'Očarala me kad sam je vidio'
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Foto: Voyo
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Bivši 'Gospodin Savršeni' Šime Elez bio je na Tenerifeu u sklopu showa 'Love Island Adria', a susret s lijepom voditeljicom Draganom Mićalović ostavio ga je bez teksta

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Prije početka snimanja regionalnog reality showa 'Love Island Adria', na Tenerife je stigao bivši 'Gospodin Savršeni' Šime Elez, ali i voditeljica showa Dragana Mićalović. Njihov prvi susret Šimi će definitivno dugo ostati u sjećanju, barem ako je suditi po onome što je ispričao, a sve je zabilježio i fotografijama koje možete vidjeti ovdje.

Kako je rekao za RTL, upravo je on poželio da im ostane zajednička uspomena s Tenerifa.

Foto: Voyo

"Fotografija nas dvoje je nastala iz moje želje, da ne odem s Tenerifa, a da se ne fotografiram s voditeljicom", otkrio je Šime, a na pitanje zašto je fotografija ispala toliko smiješno i spontano, ostao je zagonetan: "To ostaje između Dragane i mene."

Šime je ispričao da su razgovarali i o projektu, a istaknuo je da ga je posebno oduševila Draganina energija.

"Očarala me kad sam je prvi put tamo vidio. Jako je graciozna", naglasio je Šime te dodao da su razgovarali o tome kako se Dragana snalazi u svojoj novoj ulozi i kako joj sve izgleda s obzirom na to da joj je ovo prvo voditeljsko iskustvo.

Foto: Voyo

Da je i njoj bilo vrlo ugodno i opušteno razgovarati sa Šimom potvrdila je i sama Dragana.

"Smijali smo se jedno drugom sat vremena", rekla je za RTL koji piše kako je i Dragana trenutno slobodna.

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