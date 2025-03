Voditeljica Nikolina Ćosić odlazi s HRT-a: Kolege joj pripremile emotivan video, rasplakala se

Novinarka i voditeljica Nikolina Ćosić oprašta se od Hrvatske radio televizije nakon 6 godina rada. Ćosić je krenula prvo kao voditeljica Dnevnika, a potom se javljala uživo s raznih događaja. Od svojih se kolega oprostila emotivnom objavom na Instagramu.

Oproštajni video montirale su joj kolege, a otkrila je kako će novinarsku karijeru dalje nastaviti u Osijeku.

- Kakvi ljudi. S njima sam provela većinu svog života proteklih šest godina. Ima ih još puno vrijednih spomena koji nisu u videu. Znali su kad sam sretna, ljuta, kad mi je dan laganini i kad pucam od stresa. Nekad su me smirili usputnim razgovorom u vožnji do lokacije snimanja, nekad s nekim svojim forama na koje sam umirala od smijeha. Puno su me naučili, svjesno i nesvjesno. I onda su napravili ovaj video. Iako sam svaki dan bila tamo i uopće ne kužim kad i kako su to izveli. To su ti kreativni talentirani ljudi s kojima je bio gušt radit. Da je samo do njih, ne bi me se nikad riješili - poručila je Ćosić.

U komentarima joj se javila i kolegica Mirta Šurjak.

- Draga moja kolegice, jer ćeš to uvijek i ostati, baš sam tužna što odlazi još jedan naš dijamant. Lijepa, pametna, elokventna, sposobna, talentirana, sve. Neizmjerno ćeš faliti. Želim ti od srca svu sreću, gdje god je našla, jer to najiskrenije zaslužuješ - poručila joj je Šurjak.

Objavu je svojoj kolegici posvetila i njena prezimenjakinja Antonia Ćosić.

- Jedna od najsjajnijih zvijezda ide sijati nekamo drugamo. Ne samo da je sijala, već je osvjetljavala i drugima put. Gubitak, šteta, tuga... mogla bih još 100 riječi napisati, ali ću sad stati. Falit ćeš jako! Svima - napisala je uz nekoliko njihovih zajedničkih fotografija.

- Sposobna, talentirana, prelijepa, divno odgojena i topla osoba - napisala je voditeljica Maja Ciglenečki.

Nikolina Ćosić po struci je magistra medijske kulture, a na HRT-u radi od 2019. godine. Prije toga je radila na Slavonskoj televiziji, a prvi posao dobila je u studentskoj emisiji na HRT Radio Osijek. Karijeru je potom nastavila na Gradskom radiju, a kao TV lice prvi se put pojavila na Z1 televiziji.