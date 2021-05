Voditeljica Tatjana Jurić (39) videozapisom na Instagramu skrenula je pažnju na važnu društvenu temu, za koju i sama kaže da nije najprivlačnija, ali se o njoj mora govoriti.

- Društvo je onoliko jako koliko štiti najslabije. Zaštitimo ih! Najveća privilegija u životu je - skrbiti o onima koji su nekada skrbili o nama. Znam da Alzheimerova bolest nije najprivlačnija tema, ali bitno nam je da ova informacija dođe do što većeg broja ljudi - napisala je Tatjana i nastavila:

- Više od 85 tisuća ljudi u Hrvatskoj boluje od Alzheimera i drugih oblika demencije, a kad je član obitelji bolestan, na neki način, bolesna je i čitava obitelj, pa i društvo samo. Deluzije, halucinacije, potpuno urušavanje strukture ličnosti, ovisnost o drugim članovima obitelji... limb je to za koji ti se ponekad čini da nikada neće proći i da si prepušten sam sebi. Iako je to za mene danas jedno životno vrijedno iskustvo koje ne bih mijenjala, pamtim izgubljenost, muku, strah i tugu; prošle su godine dok smo Mami postavili dijagnozu i prikupili informacije, a to je vrijeme presudno kako bi se što ranije počelo s lijekovima i terapijom koje bolest neće spriječiti, ali će unaprijediti kvalitetu života!

Kako prema osobnom iskustvu zna koliko je teško kada netko od članova obitelji ima dijagnozu demencije ili Alzheimera, voditeljica je pratiteljima u objavi napisala adrese na kojima se mogu pronaći sve potrebne informacije ukoliko se nalaze u sličnoj situaciji.

- Mnogi su ljudi u potrebi, mnogima nedostaju kontakti i informacije, pomozimo im zajedno makar na ovaj mali način. Hvala vam! - zaključila je voditeljica.