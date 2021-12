Gledatelje emisije 'Dobro jutro, Hrvatska' jučer je pozdravio samo Davor Meštrović. S njime u paru trebala je biti i Maja Ciglenečki, no onda se pred kamerama pojavila tek kasnije.

- Jutros je s nama trebala biti Maja. Postoje situacije kada s djecom može biti samo mama, pa onda preuzimaju bake i djedovi. S vama i nama Maja će biti od 7 sati - rekao je Meštar.

Nasmijana i dobro raspoložena, ušetala je pola sata nakon početka emisije.

- Dobro vam jutro, sada i uz cijeli tim. Naime, Maja je opravdano kasnila, a ispričnicu joj je napisao Davor, koji je sam započeo emisiju ovog petka. Ostanite s nama! - napisali su uz videozapis na društvenoj mreži HRT-a.

Voditeljica je u prosincu prošle godine rodila je sina Leona. Maji i njezinom suprugu Bojanu to je drugo dijete, imaju i trogodišnjeg sina Luku. Nakon što se vratila nakon poroda u emisiju gledatelji su je dočekali s oduševljenjem.

Već tada je pokazala kako se u rekordnom roku riješila trudničkih kilograma, no to je još više došlo do izražaja u njezinoj objavi na društvenim mrežama. Naime, Maja je podijelila fotografiju na kojoj pozira u uskoj večernjoj haljini s prorezom.