Voditeljica 'Ženim sina': Volim gledati 'Zadrugu' i zbog toga sam najveći redikul u obitelji

Krenula je nova sezona hit showa "Ženim sina?". Voditeljica Irina Ćulinović najavljivala ju je kao najzabavniju do sada jer ne samo da su kandidati svaki ponaosob iznimno zanimljivi – opušteni, iskreni i spontani – nego je i ekipa na setu u trećoj sezoni fenomenalno spremno izvukla ono najbolje iz njih. Uživala je, ne samo snimajući ovu sezonu, već i gledajući snimljeni materijal. Nerijetko su se toliko smijali da su hodnici odzvanjali.

Nadate li se da će netko od kandidata stati pred oltar?

Oni i jesu tu zbog toga, no naši su se kandidati prije svega htjeli dobro zabaviti, pa kako bude-bude. Iako, kad krenete u takvo spajanje ljudi, ponese vas ideja da sudjelujete u ljubavi koja se rađa, a kojoj i sami svjedočite. U konačnici, što je važnije u životu od ljubavi? Koliko to želimo sebi, toliko nas i tuđa raduje.

Dođe li do toga vjerujem da biste bili i pozvani na vjenčanje. Prihvatili bi, ili je ovo za vas samo posao, u smislu da ne treba brkati posao s privatnošću?

Nemoguće je nekoliko mjeseci družiti se s ljudima i ne stvoriti neke odnose, naravno da bih se odazvala pozivu. Za mene to nije samo posao, ulažem u sve što radim jako puno energije i emocija, a poslove prema kojima ne osjećam taj potencijal, ni ne prihvaćam.

Volite li doma pogledati realityje? Koji vam se sviđa?

Na nagovor svog producenta Vlade iz Beograda iz profesionalnih razloga počela sam gledati Zadrugu, srpski reality, i moram priznati da takvo što kod nas nema niti će vjerojatno ikada biti. Gledam taj show otvorenih ustiju, ne vjerujući da takvo što postoji. Sad već znam sve likove, znam sve što se događa i zbog toga sam najveći redikul u svojoj obitelji, jer ne shvaćaju zašto to gledam?! Manijakalno sam ovisna o svim MasterChef epizodama diljem svijeta, i za odrasle i za djecu.

I sama ste majka 17-godišnjeg Karla. Što bi vam rekao da ga za koju godinu prijavite u show?

Karlo me nazvao kad je vidio najavu nove sezone i rekao: „Mama, prijavi mene za iduću sezonu, ne može biti show da ženiš sina bez da zaista oženiš svog sina“. No, kad je Karlo u pitanju, tu sam zaista osjetljiva, priželjkujem da dugo uživa u slobodi, ne samo jer trenutačno nema te godine, nego jer za brak zaista mora biti zreo i spreman, ako želi da potraje. Zato s Karlom neću pričati o braku još bar 20 godina! Osim ako on ne potegne temu, a tad ćemo vidjeti kako ćemo. Stroga svekrva ne planiram biti, ali...Karlo je moj broj 1. I to već imputira neke stvari...

Kakvi ste kad vam dovede djevojku doma? Kad s njom ili društvom 'zabrije' malo predugo? Čekate ga do sitnih sati? Ispitujete gdje je bio? S kime? I sve kako to ide s nama mamama...

Karlo i ja imamo divan, iskren odnos. Karlo je u fazi kad po prvi put doživljava koncerte, tulume, izlaske, i zasad se drži muške ekipe, uz povremene izlete s curama o kojima me izvijesti. Vidim da ta “pandemijska” djeca nemaju previše iskustva u socijalnim kontaktima, sve je to nešto preko društvenih mreža, online, pa baš razmišljam ovih dana da ga upišem u školu barenja. Čula sam da je fenomenalna, pa ako Karlo pristane, zašto ne? Sve za ljubav.

Biste li ga ikad tužili djevojci? Požalili joj se "Moj Karlo ne voli, ne želi..."? Ili ste mu, kao lavica, uvijek i isključivo podrška?

Svom sam sinu isključivo podrška, doduše, kad bi ga neka djevojka podržala u održavanju reda u njegovoj sobi, manjoj količini zmazanih čarapa oko kreveta, rado bih stala na njezinu stranu. No, Karlo je odgajan s puno ljubavi i on zna da tračati ga s curama ne bi ličilo na mene.

U jutro radijska voditeljica, u rano poslijepodne najčešće spikerica u tv reklamama, poslijepodne „stroga“ šefica u firmi, navečer kuharica i majka jednog djeteta i jednog psa... tako o vama stoji na ordinacija.hr. Je li se što promijenilo? Imate li što za dodati?

Puno se toga promijenilo, radijski mikrofon zamijenio je studijski, radim svakodnevno s puno agencija, snimam TV, radio reklame, Moj “ADHD” i vječna potreba da radim pet stvari u isto vrijeme, zamijenila je agencija za zdravstvene projekte u mom vlasništvu, medijski treninzi, škole spikiranja, pisanje priručnika, agencija za nekretnine, vođenje evenata, rad na sebi... uglavnom kupus od života.

Godinama radite nekoliko poslova istovremeno. Jeste li ikad osjetili zamor, premor, pucanje... I kako se izvlačite iz takvih trenutaka?

Doživjela sam prilično pucanje, klasičan burn out, ima tome par godina. Posao sam od tad stavila u drugi plan, podređujem ga sebi, a sve više od tad uživam u vremenu posvećenom važnijim stvarima i ljudima. Primarno sam “life coach” svom sinu, no tu je i moj partner Vedran i kralj naše obitelji, francuski bulldog Peppe. Tijekom pandemije, svoj nemirni duh sam liječila tako što sam psu napravila Instagram i Tik tok profil, pa nam je pas sad popularniji od nas, samo na Instagramu ga prati više od 6500 followera.

Što nakon ljeta? Odmor u rujnu ili se tek sad zahuktava?

Gotovo cijelo ljeto sam kombinirala puno rada, ali i odmora. Iza mene je ljeto kojeg ću dugo pamtiti, jer sam ga provela kao da je bio maturalac, a već danas sjedim za kompjutorom, pripremam i realiziram projekte za svoje tvrtke, snimam reklame... Nema stajanja, u mom životu nikad nije dosadno.

