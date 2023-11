Vojko V o Aleksandri Prijović: 'Ona ne psuje, ne radi nikakve probleme i pjeva o ljubavi...'

To nisu pjesme po nekoj mojoj mjeri, neću to nikad slušati. A da bi sad nekome zabranio da to sluša, to nema nikakvog smisla, ispričao je reper

Kopiranje linka Srpska pjevačica Aleksandra Prijović (28) rasprodala je četiri koncerta u zagrebačkoj Areni, a onda najavila i peti. Obožavatelji nestrpljivo čekaju njene koncerte, a svi komentiraju njen uspjeh, uključujući i domaće zvijezde. Reper Vojko V (38) nedavno je progovorio o Aleksandri i komentirao njenu glazbu. NIŠ JE IDUĆI Prijović se oglasila nakon što je postavila rekord u Sarajevu: 'To je premašilo sva očekivanja...' - Apsolutni demokrat sam. Znači, tkogod hoće slušati što god hoće, neka sluša koliko god puta hoće. Ona ne psuje, ne radi nikakve probleme, pjeva o ljubavi. To nisu pjesme po nekoj mojoj mjeri, neću to nikad slušati. A da bi sad nekome zabranio da to sluša, to nema nikakvog smisla. Samo se radi kontraefekt, radi se reklama dodatna - rekao je Vojko u emisiji 'Kod nas doma'. Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL/ Aleksandra je nedavno krenula na turneju 'Od istoka do zapada'. Prvo je u Beogradu rasprodala tri koncerta u Štark Areni. Tri večeri nastupala je i u Sarajevu. Uskoro dolazi u Zagreb gdje će nastupati pet večeri, a potom u Niš. Turneju će zaključiti s dva koncerta u Tuzli. Foto: IM LIVE PRODUCTION POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'TARIK I BUKI':