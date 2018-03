Volio je 'šarati': Njegova djeca u novinama saznala za razvod

Jeste li ikada razmišljali o mirovini, pitao je novinar američkog magazina The Hollywood Reporter komičara Jerryja Lewisa u jednom od njegovih posljednjih intervjua prije njegove smrti 20. kolovoza 2017. Lewis je umro prirodnom smrću u 92. godini, a fanovi njegove slapstick komedije koja ga je učinila poznatom istaknuli su da je to dan kada je 'umrla komedija'.

Komičar, koji se rodio 16 ožujka 1926, bio je poznat kao 'teška osoba' i nije olakšao ni novinaru koji je napravio jedan od posljednjih intervjua s njime na temu zvijezda koje rade nakon 90. godine života. Snimateljskoj ekipi je satima naređivao kako da namjeste opremu u njegovu domu, a kada je intervju počeo, Lewis je jedva odgovarao na pitanja.

- Bio je nezgodan, ali smiješan. Dokazao je kako je i dalje 'cijeli paket', pa je pokazao vitalnost i kompletnu angažiranost - komentirao je novinar kasnije intervju. Opravdao je njegovo ponašanje time što je komičar morao ubaciti razgovor u malo slobodnih dana između turneje. Usto on ga je odmah 'napao' pitanjem o mirovini.

Foto: Twitter/Screenshot

Lewis je imao sedmero djece sa dvije različite žene. Sa pjevačicom Patti Palmer bio je u braku 36 godina, a razveli su se 1980. Vjenčali su se nakon samo dva mjeseca veze i dobili su pet sinova dok su jednog posvojili. Unatoč dugom braku, par je imao problema zbog Lewisova afera sa brojnim ženama. Ono je govorio da je to era prepuna nevjere.

- To se događa kad je*em svakog u Hollywoodu - našalio se komičar. Navodno je s manekenkom Lynn Dixon dobio kćer Suzan Minoret 1952. godine. Minoret je 2016. rekla kako još čeka da ju Lewis prizna kao svoju kćer, a on nikada nije potvrdio niti porekao očinstvo. Tijekom prvog braka je ljubovao i sa slavnom, pokojnom glumicom Marilyn Monroe te je uskoro Patti prekipjelo i tražila je razvod od komičara i da joj daje 450.000 dolara na godinu kako bi uzdržavala sebe i najmlađeg sina Josepha Christophera koji je preminuo 2009.

Foto: Twitter/Screenshot

Objasnila je kako je Lewis javno pokazao nepoštovanje prema njihovom braku i da je cijelo vrijeme bila njegova 'financijska lutka' oviseći o milosti njegova ureda. Dodala je kako nema svog novca jer se posvetila djeci umjesto karijeri što je on htio. Komičar je navodno rekao vijest o razvodu djeci pokazavši im naslovnicu novina 'Jerry i Patti Lewis su se razišli'.

Foto: YouTube

Plesačicu SanDee Pitnick iz Las Vegasa Lewis je oženio 1983. i usvojili su kćer Danielle Saru te je par ostao skupa do komičareve smrti. Najveća tragedija u njegovom životu je bila smrt njegovog i Pattinog najmlađeg sina Josepha Christophera 2009. koji je bio ovisnik o drogi i počinio je samoubojstvo.

- On je zao čovjek. Nikada nije pokazivao ljubav i brigu prema meni i braći - rekao je komičarev najstariji sin Gary Lewis (72), glazbenik poznat po bendu Gary Lewis & the Playboys. On je okrivio oca za bratovo samoubojstvo i tvrdio da se to moglo spriječiti da mu je Lewis posvećivao pažnje. Smatrao je kako je bolovao od 'slomljenog srca'.

Proslavio se svojom slapstick komedijom koju je pedesetih godina prošlog stoljeća prvo izvodio s Deanom Martinom, s kojim je nastupao i na radiju, kao i na vrlo ranim televizijskim emisijama. Komičar je s Martinom snimio nekoliko televizijskih emisija, a potom su se odlučili prijeći na film gdje je njegov humor postao hirom. Partnerstvo s Martinom trajalo je sve do 1956. godine. Do tada su snimili 16 filmova.

Foto: YouTube screenshot

- Zaljubio sam se u njega kad smo se upoznali. Volio bih da je ovdje. Bio je čudo koje je Bog stavio u moj život i rad s njime je bio osjećaj koji nikad neću zaboraviti - ispričao je Lewis u rujnu 2016. za britanski tabloid Sunday Express. Istaknuo je kako ne prođe ni dan da ne pomisli na kolegu koji je preminuo 1995.

Foto: YouTube screenshot

Lewis je nakon što je krenuo u samostalnu karijeru bez Martina, izgradio zavidnu karijeru, tijekom koje je imao iznimno uspješne komičarske nastupe diljem svijeta. Postao je jedan od najplaćenijih glumaca u Hollywoodu. Zapažen uspjeh ostvario je filmom Kralj komedije 1983., u kojem on tumači relativno ozbiljnu ulogu, a komičnu je odigrao Robert de Niro. Od 1970. godine se okušao i u režiji, no ono što je ipak obilježilo njegove kasnije dane jest njegov izniman humanitarni rad te doprinos istraživanju mišićne distrofije.

Foto: YouTube screenshot

Uspio je prikupiti preko dvije i pola milijarde dolara za istraživanja te bolesti. Komičar je donacije prikupljao vodeći emisije uživo, odnosno 'telethone', tijekom kojih su se slavne osobe javljale na telefone i primale donacije. Lewis je svoj 'telethon' vodio 44 godine.

Komičar je 1995. postao najbolje plaćena zvijezda u povijesti Broadwaya kao Mr Applegate u mjuziklu Damn Yankees. Okušao se i kao pisac u čemu je također bio uspješan. U kasnijem životu izazvao je kontroverze komentarima o rasi te krajnjedesničarskim stajalištima. Komičarevi najpoznatiji filmovi su 'To je moj sin', 'Padobranci protiv volje', 'Mrtvi od straha', 'Uživaj život Jerry', 'Jerry u cirkusu', 'Šerif na divljem zapadu', 'Ludorije Jerryja Lewisa' i 'Cinderfella'.