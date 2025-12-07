Volite true crime? Ovih 10 serija i filmova morate pogledati

Netflix i ostali streaming servisi su true crime dokumentarce posljednjih godina popularizirali te su neke od najstrašnijih događaja vratili u centar pažnje medija. Istrage, nestanci i suđenja dobili su novo ruho, a ovaj žanr postao je nezaobilazni dio današnje pop-kulture. Donosimo 10 filmova i serija koje morate pogledati na Netflixu, ako već niste.

Amanda Knox (2016)

Priča o Amandi Knox posljednjih je godina slučaj o kojem se najviše pričalo u svjetskim medijima. Netflixov dokumentarac prati njezin život od optužbe za ubojstvo cimerice Meredith Kercher 2007. godine do 2016. Pred kamerama je ispričala sve o iskustvu sa suđenjem, medijima te na kraju i oslobođenjem. Uz Knox, u filmu svoju stranu priče daje i njezin bivši dečko Raffaele Sollecito, koji je također optužen pa oslobođen.

American Murder: Gabby Petito (2025)

Priča o ambicioznoj vlogerici koja živi na putu te putuje zemljom sa svojim zaručnikom u kamperu je 2021. godine osvojila SAD. Na internetu se činilo kako Gabby Petito i Brian Laundrie žive svoj san, no iza kulisa imali su velike probleme. Nakon što je Gabby ubijena, a Brian proglašen nestalim počela se otkrivati strašna priča zabilježena i u dokumentarcu objavljenom ove godine.

Amy Bradley Is Missing (2025)

U ožujku 1998. godine, Amy Bradley i njezina obitelj otišli su iz Virginije na kruzer Royal Carribean na odmor. Amy se nikada nije vratila kući, a njezino tijelo nikada nisu pronašli. Prošlo je skoro 30 godina od njezina nestanka, a obitelj i dalje vjeruje da je živa. Dokumentarna serija u tri dijela prati priču o njezinom životu i svemu što se događalo otkako je s obitelji krenula na odmor. U seriji su prikazani policajci koji su vodili slučaj, svjedoci koji su govorili da su je vidjeli godinama nakon te intervjui s najbližim ljudima Amy Bradley.

Bikram: Yogi, Guru, Predator (2019)

Evolucija joge od tradicionalne indijske prakse do zapadnog pokreta vježbanja može se djelomično pripisati usponu Bikram joge. Bikram Choudhury je svjetski poznati jogi čija je klijentela 1970-ih uključivala mnoge, od holivudskih glumaca do Richarda Nixona. Osnovao je Bikram's Yoga College of India u Los Angelesu, a njegova popularnost i programi obuke učitelja pomogli su poticanju trenda zdravlja u jogi krajem 90-ih. Opisan od strane jednog od njegovih bivših učenika kao "križanac Majke Tereze i Howarda Sterna", Bikramovo carstvo joge srušilo se usred optužbi za silovanje i seksualno uznemiravanje koje su se pojavile u novom mileniju.

Jeffrey Epstein: Filthy Rich (2020)

Serija "Jeffrey Epstein: Filthy Rich" temelji se na istoimenoj knjizi Jamesa Pattersona iz 2016. godine, a detaljno opisuje kazneni slučaj protiv osuđenog seksualnog predatora Jeffreyja Epsteina. Kroz četiri epizode, serija objašnjava kako je milijarder iskoristio svoje bogatstvo, moć i veze kako bi godinama nastavio činiti zločine zbog kojih je završio iza rešetaka. Uz intervjue, uključujući Mariju Farmer i pokojnu Virginiju Giuffre, bivšim članovima osoblja i policijom, serija otkriva puno više od onoga što se objavljivalo kada je uhićen.

Making a Murderer (2015–2018)

Priča Stevena Averyja ispričana je kroz dvije sezone popularne Netflixove serije "Making a Murderer". Događaji koju su ga na gotovo 20 godina odveli u zatvor te je na kraju oslobođen, samo da bi se ponovno našao iza rešetaka zbog optužbi za ubojstvo mladog fotografa ispričani su u detalj. Stvari nisu tako jednostavne kao što se čini. Dokumentarna serija je potaknula javnost da pozive vlasti na puštanje Averyja iz zatvora, a policija Winsconsina nije bila presretna što je njihov posao bio tema toliko popularne serije.

The Staircase (2004–2018)

Serija od 13 epizoda prati suđenje za ubojstvo Michaela Petersona, pisca koji je optužen za ubojstvo svoje supruge Kathleen u njihovom domu nakon što je policija pronašla njezino krvavo tijelo na dnu stubišta. Pitanje s kojim se suočava policija čini se dovoljno jednostavnim: Je li Kathleenina smrt bila hladnokrvno ubojstvo ili poštena nesreća? Ali kada se u to umiješaju Michaelove tajne i malo međunarodne intrige, stvari počinju postajati kompliciranije.

Tiger King (2020)

Drama koja je izbila između zaraćenih čuvara velikih mačaka Joea Exotica i Carole Baskin osvojila je publiku baš u vrijeme kada je pandemija COVID-19 zaustavila svijet. Gledatelji su bili uvučeni u svijet trgovine tigrovima, upoznali su bizarne likove koji vode industriju i razne zločine koje čine u svojoj borbi za moć. S optužbama za sve, od zlostavljanja životinja do pokušaja ubojstva (i pokretanja čudnog seksualnog kulta), "Kralj tigrova" je do danas ostao jedna od popularnijih true crime serija.

The Tinder Swindler (2022)

U hit-filmu iz 2022., redateljica Felicity Morris istražuje kako je muškarac rođen u Izraelu, koji se predstavlja kao ruski bogati nasljednik, uspio prevariti više žena za milijune dolara pretvarajući se da je zaljubljen u njih. Film koji počinje glamurozno i ​​inspirativno, no "The Tinder Swindler" ubrzo prelazi u triler.

Wild Wild Country (2018)

Serija "Wild Wild Country" priča priču o kontroverznom indijskom guruu Bhagwanu Shreeju Rajneeshu, koji je krenuo u stvaranje svoje utopije u ruralnom Oregonu, na veliko razočaranje lokalnih stanovnika i rančera. Kako napetosti rastu, tako raste i kult, ostavljajući okolnu zajednicu stjeranu u kut i fizički i birokratski sve do njihove posljednje opcije koja oduzima dah. Serija preispituje vjeru, crkvu te raskrinkava kult koji je godinama djelovao u SAD-u.