Voljela ga je, a on ju je upucao: Tragična sudbina Ksenije Pajčin

Na današnji dan prije 14 godina život je izgubila srpska pop pjevačica i plesačica Ksenija Pajčin, poznata pod scenskim imenom Xenia. Njezin tadašnji dečko, crnogorski maneken Filip Kapisoda usmrtio ju u njezinom stanu, a potom je presudio i sebi. Vezu s Filipom započela je 2008. godine. Tada je Ksenija govorila kako je Filip jako voli.

- Nikada me nitko nije volio ovoliko kao Filip. Ne moramo ni pričati, dovoljno je samo da se pogledamo. Poznaje me bolje nego što ja sebe znam - pričala je Ksenija tada prijateljima.

No, njihov odnos bio je vrlo buran i trajao je do proljeća 2009. Kasnije su se pomirili, a početkom 2010. doživjeli su prometnu nesreću na putu do njezine vikendice. Tada se već pričalo kako je na taj način Filip želio oboje usmrtiti.

Foto: Gvozden Rakić

Nedugo nakon, 16. ožujka 2010., Filip je ubio Kseniju pa sebe. Njihova beživotna tijela našla je Ksenijina majka Ljubica. Ksenijino tijelo pronađeno je u hodniku stana, a Filipovo u sobi. Pored njega bio je pištolj.

- Nisam čula svađu, samo iza četiri poslije podne dva puta 'tup'. Nisam ni slutila da su to pucnji. Tek kada sam čula što se dogodilo, povezala sam to - ispričala je susjeda pjevačice.

Na dan sahrane, dok su njezin bijeli lijes spuštali u zemlju, s Ksenijinog groba poletjela je bijela golubica, što je šokiralo sve prisutne. Tada su rekli kako je to znak kako je jedna od najljepših djevojaka na javnoj sceni zauvijek otišla i da nikada neće biti zaboravljena.

Foto: Antonio Ahel

Ksenija se rodila u Beogradu 1977., a već tijekom srednje škole počela se baviti plesom. Karijeru je počela u plesnoj grupi pjevačice Dragane Mirković i sastava Beat Street. Ubrzo je počela i glazbenu karijeru i stekla veliku popularnost. Snimala je spotove po Kanadi, gostovala je u raznim emisijama. Srpski mediji je zovu 'dance princezom beogradskog asfalta'.

Foto: PIXSELL, REUTERS