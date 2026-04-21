OTKRILI DIO GLUMAČLKE POSTAVE

Vraća se Rambo, ali ne glumi ga Stallone: Evo koja iznenađenja očekuju publiku u novom filmu

Piše Đurđica Sarjanović,
Vraća se Rambo, ali ne glumi ga Stallone: Evo koja iznenađenja očekuju publiku u novom filmu
Foto: NZ

Noah Centineo utjelovit će Johna Ramba u istoimenom filmu, a produkcija je otrila i ostale glumce. Snimanje novog filma iz popularne franšize završeno je u ožujku ove godine.

Još prije nekoliko mjeseci produkcija filma "John Rambo" objavila je da će u glavnoj ulozi biti glumac Noah Centineo, a David Harbour posljednja je novost glumačke postave. Zvijezda serije "Stranger Things" utjelovit će Trautman, Rambova šefa. 

U originalnoj trilogiji "Rambo", Trautmana je glumio Richard Crenna kao lik koji je jedini imao smirujući utjecaj u životu borbenoga lika. Snimanje novog filma o Rambu završilo je u Tajlandu u ožujku ove godine, a još ranije je objavljeno kako se Sylvester Stallone ne vraća na veliko platno u svojoj legendarnoj ulozi, no ima itekako veliku ulogu u pozadini. Izvršni je producent filma, a u pomoć su mu stigli Anthony i Joe Russo, Trevor Short, Dallas Sonnier i Amanda Presmyk. 

'No Hard Feelings' New York Premiere
Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM

Scenarij su napisali Rory Haines i Sohrab Noshirvani, a režiju potpisuje Jalmari Helander. Među producentima su Kevin King Templeton, Les Weldon, Jonathan Yunger te Angela Russo-Otstot i Michael Disco. 

Osim spomenutih glumaca, pred kamere su za potrebe "Johna Ramba" stigli Yao, Jason Tobin, Quincy Isaiah, Jefferson White i Tayme Thapthimthong. 

UK premiere of Black Adam - London
Foto: Suzan Moore/PRESS ASSOCIATION

U lipnju 2021. godine slavni redatelj Quentin Tarantino otkrio je kako je zainteresiran za rad na filmskoj adaptaciji romana Davida Morrella "First Blood", koji je prethodno snimljen za istoimeni film iz 1982. godine. Kurta Russella je vidio kao šerifa u tom filmu, a Adama Drivera u ulozi Johna Ramba. Ipak, situacija se nije razvijala u tom smjeru.

Na Filmskom festivalu u Cannesu prošle godine objavljeno je kako stiže novi film iz franšize "Rambo", a objasnit će priču koja se dogodila prije originalne trilogije.  

