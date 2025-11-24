Vraća se zagrebačkoj publici: Mate Grgat nastupa u Kontesi

Nakon što je početkom godine napunio dvoranu Lisinski i priredio koncert za pamćenje, te osvojio nagradu publike na Dalmatinskoj šansoni, Mate Grgat vraća se zagrebačkoj publici. Ovaj put u zagrebački Klub Kazališta Komedija – Kontesa, gdje će 25. studenog nastupiti uz svoj fenomenalan bend vrhunskih glazbenika i prijatelja.

Njegov glas, prepoznatljiv po snazi, emociji i toplini, sve je traženiji na domaćoj sceni, a publika ga s razlogom voli slušati uživo. Nakon velikih festivalskih uspjeha, i nedavne sjajne izvedbe hrvatske himne pred utakmicu naše nogometne reprezentacije u Varaždinu, Mate Grgat je spreman publici priuštiti još jednu nezaboravnu glazbenu večer, ovaj put u intimnijem prostoru gdje će njegova interpretacija i energija doći do punog izražaja.

Foto: Dosadni fotograf / Pavao Bobinac

Prostor Kontese ograničenog je kapaciteta, pa organizator preporuča da ulaznice osigurate na vrijeme, s obzirom na interes publike. Ulaznice su dostupne putem Ulaznice.hr.

Godina iza Mate Grgata bila je u znaku glazbenih uspjeha. Od nagrade publike za pjesmu “Prikriži se i pomoli”, koja je već prerasla u novu dalmatinsku himnu, do festivala Melodije Jadrana gdje je oduševio snažnom interpretacijom pjesme “Sama na prozoru”.

Mate Grgat u svojoj glazbi spaja ono što publika najviše voli – istinu, emociju i ponos. Njegove pjesme “Jugo i bura”, “Dalmatinac zauvik”, “Dođite ljudi moji”, “Dođe vrime” i “Kuća puna naroda” već su osvojile srca publike, dok nove skladbe potvrđuju da se radi o pjevaču koji jednako vješto pjeva velike balade kao i energične pjesme koje slave život, kraj i ljude.

Foto: Dosadni fotograf / Pavao Bobinac

Na pozornici Kontese, Mate će izvesti presjek najpoznatijih pjesama svoje dosadašnje karijere, uz nekoliko novih iznenađenja koja priprema za publiku. Uz pratnju vrsnog benda, publika može očekivati večer punu emocija, energije i pjesama koje povezuju.