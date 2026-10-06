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U ŠPANJOLSKOJ

Vratili se u Sevillu: Ivan Rakitić nasmiješen pozirao s punicom

Piše 24sata,
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Vratili se u Sevillu: Ivan Rakitić nasmiješen pozirao s punicom
Foto: Instagram/Raquel Mauri
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Raquel Mauri i Ivan Rakitić uživaju u Sevilli, grad u kojem je krenula njihova ljubavna priča

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Raquel Mauri i njezin suprug Ivan Rakitić iskoristili su slobodno vrijeme za šetnju Sevillom, gradom uz koji ih vežu najljepše uspomene. Supružnici su se nedavno vratili u Sevillu iz Splita, a nova objava na društvenim mrežama pokazuje kako uživaju u opuštenim šetnjama andaluzijskom prijestolnicom i vremenu s obitelji.

U nizu fotografija koje je Raquel objavila na Instagramu, nalazi se i ona na kojoj naš slavni nogometaš pozira s punicom. Na fotografiji oboje poziraju nasmiješeni u jednom restoranu.

Ostale fotografije pokazuju Raquel i Rakitića u obilasku grada. Modno usklađeni u jesenskim bež i smeđim tonovima, supružnici su pozirali ispred katedrale u Sevilli, raskošne gotičke građevine koja čuva brojne povijesne tajne i ujedno predstavlja najveću gotičku katedralu na svijetu. Za ovaj par andaluzijski biser predstavlja puno više od obične turističke destinacije. Upravo su se u Sevilli upoznali 2011. godine, kada je Raquel radila u hotelskom baru u kojem je tada mladi nogometaš odsjeo prije potpisivanja svog prvog ugovora u Španjolskoj.

Rakitić je ljetos otišao iz Hajduka gdje je kao tehnički direktor radio na dolascima i odlascima igrača.

- Odlučio sam se vratiti u Sevillu jer je ona moj dom, rekao je nogometaš o gradu na jugu Španjolske od kuda mu je supruga.

*uz korištenje AI-ja
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