Vratio se 'Cotton Eye Joe', i to u Hrvatsku! Nastavak hita snimili u Gorskom kotaru kraj Fužina

Hit iz 1994. 'Cotton eyed Joe' dobio je svoj nastavak. Pjevačica Annika Ljungberg, nekadašnja članica grupe Rednex koja je otpjevala originalnu pjesmu, snimila je 'Joe’s Come Back', a spot je nastao u Gorskom kotaru. Zajedno s legendarnom pjevačicom zapjevala je slovensko-hrvatska grupa The Romans, a 'Joe's Come Back' ujedno je i prvi singl s njihovog prvog albuma.

Kako piše Novi list, glazba i vokali snimljeni su u Rijeci, Zagrebu i Ljubljani, a spot u kaubojskom selu Roswell pored Fužina.

Ideja za pjesmu rodila se tijekom turneje s plesnom skupinom Cripple Creek Cloggers iz Tennesseeja po Hrvatskoj i Njemačkoj, otkrili su iz grupe The Romans.

- Javili smo se Anniki te je ona rado pristala na suradnju. Nadamo se da će “Joe’s Come Back” pronaći svoje mjesto i na plesnim podijima, ali i kod svih slušatelja željnih tradicionalnijeg zvuka, kaže Troha. Glazba i vokali snimani su u Ljubljani, Zagrebu i Rijeci, a spot u Kaubojskom selu Roswell pored Fužina. Annika Ljungberg glavni je vokal, a ujedno je i koautorica glazbe i teksta - rekao je Goran Troha koji svira bendžo u hrvatsko-slovenskoj grupi.