Glazbenik Božo Vrećo (37) potvrdio je početkom prosinca kako je njegovoj mami Mili dijagnosticiran rak. Kasnije je na društvenim mrežama napisao kako Mila ide na operaciju, a sada se ponovno oglasio. Božo je objavio njihovu zajedničku fotografiju i napisao kako se njegova mama dobro oporavlja nekoliko dana nakon operacije. Posvetio joj je emotivan tekst.

- Odgojila me da nikad ne upirem prstom na drugog i drugačijeg i da oni koji to čine označeni su jednom vrlo jasnom definicijom - neodgoj. Hvala mojoj majčici što mogu biti i frajer i žena kad to u svom životu poželim, bez da pitam ikoga za mišljenje i dopuštenje. Nadasve živite svoj život i učinite ga boljim i interesantnijim koliko je to moguće, a mogućnosti su beskrajne ako se mene pita - napisao je emotivno glazbenik pa dodao:

- Čekali smo nalaze za daljnje liječenje, još moramo moramo čekati do konačnih rezultata, strpljivi smo i odjenuli smo se isto, onako malo po 'muški', otplesali smo par koraka twista kad smo već u tom dobu. Dok je ljubavi, najjači smo i sve možemo.

Brojni pratitelji u komentarima su im uputili riječi podrške. Između ostalih, oglasile su se pjevačica Indira Levak (47), modna dizajnerica Matija Vuica (63) i violončelistica Ana Rucner (37).

Vrećina mama proslavila je 74. rođendan prije nekoliko dana. Pozirali su zajedno s tortom, svjećicama i buketom ruža. Glazbenik joj je i tada posvetio emotivnu objavu.

- Sretan rođendan srno voljena, majčica je puhnula svjećice i zamislila svoju želju. Samo da je dobro i još dugo s nama. Sve za nju. Duša moje duše! Živjela i sretna nam bila - napisao je.

Božo na društvenim mrežama često piše o svojoj mami nakon što je otkrio kako joj je dijagnosticirana teška bolest. Najponosniji je bio kada je izašla iz bolnice nakon operacije.