Vrhovni sud objavio zašto će Severininog sina vratiti ocu...

Vrhovni sud objavio je anonimiziranu odluku reviziji pravomoćne presude Županijskog suda u Splitu u slučaju skrbništva nad sinom Severine Vučković i Milana Popovića. Vijest je to koja je u utorak šokirala mnoge, a Severina se već nekoliko puta oglasila i poručila da će se boriti 'do zadnje kapi krvi za svoje dijete'.

Naime, presuda Županijskog suda u Splitu kojom je odlučeno da će sin, za kojeg roditelji imaju zajedničko skrbništvo, provoditi podjednako vremena s oba roditelja, no imati prebivalište kod majke, sada je ovom odlukom Vrhovnog suda ukinuta.

Sud je, navodi se u odluci, prihvatio zahtjev za revizijom kojeg je podnio Milan Popović. On je ukazao da Županijski sud u Splitu nije usmeno ispitao vještake na ročištu iako je on to izričito tražio.

Prema odluci Vrhovnog suda je zbog toga došlo do bitne povrede odredaba parničnog postupka. Vijeće Vrhovnog suda smatra kako je propust napravljen upravo u tome što vještaci nisu saslušani na raspravi na Županijskom sudu u Splitu, a presuda je dijelom temeljena i na njihovu nalazu i mišljenju.

- Valja zaključiti, čim je jedna od stranaka zahtijevala da se vještaka usmeno sasluša na raspravi i pri tome određeno navela na koje se okolnosti saslušanje predlaže, neovisno o tome što se prethodno općenito izjasnila da na nalaz i mišljenje vještaka nema primjedbi, došlo je do bitne povrede odredaba parničnog postupka. Zato je drugostupanjska presuda ukinuta i predmet je vraćen Županijskom sudu u Splitu na ponovno suđenje - navodi se u odluci.

Ta povreda zakona, smatra Vrhovni sud, proizlazi iz činjenice da je drugostupanjski sud selektivno prihvatio nalaz i mišljenje vještaka iznijevši, između ostaloga, da se "nejasnim ukazuje zaključak navedenih vještaka da se za roditelja kod kojeg će dijete stanovati odredi tužitelj".

- Međutim, nejasnoće u nalazu i mišljenju vještaka ne otklanjaju se tako da se sudu nejasni dijelovi nalaza i mišljenja ne prihvate, već dopunom vještačenja, i to, kako je propisano, usmeno na raspravi. Osim toga, čl. 261. st. 2 Zakona o parničnom postupku izričito je propisano, između ostaloga, da se nejasnoće u nalazu vještaka otklanjaju ponovnim saslušanjem vještaka, a ako to nije moguće, da će se vještačenje obnoviti s istim ili drugim vještacima. Dakle, način na koji je drugostupanjski sud u ovome postupku koristio nalaz i mišljenje vještaka nije u skladu s navedenim odredbama ZPP-a - stoji u odluci.

Vrhovni sud dao je i uputu Županijskom sudu u Splitu kako donijeti odluku.

- U nastavku postupka drugostupanjski će sud otkloniti opisanu bitnu povredu odredaba parničnoga postupka tako što će usmeno na raspravi saslušati vještake ako i dalje bude smatrao da je radi utvrđenja odlučnih činjenica potrebno izvesti dokaz vještačenjem -