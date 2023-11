Vrhunski sportski dokumentarci mogu spasiti nedjeljnu večer

Kad je pet klubova odvažno napustilo Nogometnu ligu 1991., bio je to početak 30-godišnje sapunice u kojoj su glavne uloge imali poslovni magnati, superzvijezde, nezasitni novinari i zagriženi navijači... Sjajan je to temelj za pravu dokumentarnu seriju, a vješti Britanci to nisu propustili i napravili su 'Nogometnu groznicu: Borbu za Premier ligu'.

Razgovori s nogometnim velikanima, s navijačima klubova koji su vodili borbu za vrh, pa snimke nekih starih utakmica i golova... Sve to može se vidjeti u sjajnom uratku, a kako razdoblje ipak ne pripada davnoj prošlosti, tako se čovjek može sjetiti nekih detalja, golova, a pogotovo igrača, onih iz 'drugog ešalona', koji lako padnu u zaborav jer nisu najveće zvijezde, ali su nam iz nekog razloga ipak dragi.

Foto: HRT

Sjajan izbor Martine Rajšek da se provede nedjeljna večer ako niste 'prisiljeni' gledati talent i ine showove. A u nedjelju, 12. studenog, počinje 'Dream Team: Uspon modernog sportaša' koji prati američku košarkašku reprezentaciju na Olimpijskim igrama 1992.

Prikazali su je kao momčad koja je popularizirala košarku i utjecala na njezin razvoj. Mali podsjetnik, u finalu su igrali protiv Hrvatske, tad predvođene Draženom Petrovićem, a bili su tu još i Toni Kukoč, Dino Rađa, Stojko Vranković, Franjo Arapović... Bit će to, dakle, još jedno lijepo sjećanje. I to je izbor Martine Rajšek, hvala joj na tome.

Nemoguće je ne povući paralelu s domaćom dokumentarnom proizvodnjom. Svaka čast izuzecima, ali ni ona nije na nekoj razini, iako je od nekih igranih serija puno bolja. Neki odbijaju raditi na njima jer smatraju da dio njih nema veze s dokumentarnim filmom. Bez arhivskih fotografija ili snimaka, sa širokom lepezom sugovornika. Mnogi dokumentarnim uratkom proglašavaju, zapravo, intervju s nekim svjedokom vremena.