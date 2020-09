Vrijeme leti kad ste razdvojeni: Seve i Igor 'slave' 5. godišnjicu

A DI SI TI? Severina se druži s prijateljicama i suradnicima, a Igor je okupiran psićem i Zvezdom. Čestitala mu je 33. rođendan, a potom je nastupila tišina. Nisu se vidjeli skoro pola godine

<p><strong>Severina Kojić </strong>(48) danas slavi petu godišnjicu braka s <strong>Igorom Kojićem</strong> (34), no par je, kako tvrde njezini susjedi na zagrebačkom Kozjaku, i dalje razdvojen.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Seve i Igor slave godišnjicu braka</strong></p><p>Pjevačica i nogometni menadžer i bivši golman vjenčali su se 2015. u tajnosti u crkvi u istarskim Balama u krugu najbližih prijatelja i obitelji. Dva mjeseca poslije uslijedio je i građanski brak u Beogradu pred oko 600 uzvanika, a svoju ljubav okrunili su i na putovanju u Africi.</p><p>Igora sad na zagrebačkom Kozjaku susjedi nisu vidjeli mjesecima, točnije od veljače. Severina je, naime, tad otputovala u Beograd, no “zapela” je u srpskoj prijestolnici zbog pandemije korona virusa. Kod Kojića na Bežanijskoj kosi provela je mjesec dana. Tad su navodno eskalirali problemi između supružnika. Navodno su tenzije bile toliko visoke da je Seve smetnula s uma da je na snazi policijski sat pa ju je policija zatekla u autu, zbog čega je morala platiti novčanu kaznu u iznosu od 3230 kuna.</p><p>Severina se nakon toga u Zagreb vratila sama sredinom travnja, a nekoliko dana poslije proslavila je i 48. rođendan. Tad su joj suradnici pod prozor poslali tamburaše, a ona je oduševljeno pjevala s njima i nazdravljala iz čaše.</p><p>Prije dva mjeseca i Igor je slavio 33. rođendan. Seve mu je tad čestitala na društvenoj mreži napisavši “ovom divnom muškom stvorenju sretno uplovljavanje na 33 okretaja! Sretno, ljubavi”, a on joj je odmah odgovorio: “Kažu da su ‘Isusove godine’ najsretnije. Hvala ti, ljubavi”.</p><p>Nekoliko dana poslije Severina je snimljena kako partyja u beach baru u Bolu na Braču sa svojom novom/starom prijateljicom Ivom Radić. Splitska pjevačica se, naime, nije pojavila na Ivinu partyju prošle zime, no izgladile su odnose nekoliko mjeseci poslije na rođendanu bliskog zajedničkog prijatelja u Zagrebu.</p><p>Poslije se Severina na Korčuli družila s kolegicama <strong>Majom Šuput Tatarinov</strong> i <strong>Ninom Badrić</strong>. Nedavno je objavila fotku na kojoj pozira s menadžerom i povratnikom u redove “tima Severina” <strong>Tomicom Petrovićem</strong>, svojim PR-ovcem<strong> Davorom Grginom</strong>, prijateljicama i suradnicama <strong>Vedranom Vasić</strong>, <strong>Natašom Desnicom</strong>, kao i nećakinjom <strong>Mijom Popović</strong>. Uz fotku je stavila znakovit opis.</p><p>- Moj mali krug velikih ljudi - napisala je Sevka. A Igor već neko vrijeme očito nije u tom krugu. Nedavno je posjetio Lijepu Našu, ali ne i lijepu svoju Severinu. Sa sestričnom se fotkao kraj Skradina, a onda je produžio dalje za Mostar. Na društvenim je mrežama sve aktivniji u zadnje vrijeme, a glavna preokupacija su mu njegov psić i Crvena zvezda, čiji je veliki navijač.</p><p> </p>