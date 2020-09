Svi su tu, a njega nema, nema...

<p>Imam mali krug velikih ljudi, napisala je na Instagramu uz fotku s prijateljima i suradnicima <strong>Severina Kojić </strong>(48). Tu su povratnik u redove “Tima Severina”, menadžer <strong>Tomica Petrović,</strong> s kojim se fotkala nakon godina pauze.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Tu je njezin vjerni PR Davor Grgin, prijateljice i suradnice<strong> Vedrana Vasić, Nataša Desnica</strong>, kao i nećakinja <strong>Mia Popović,</strong> koja je često zadužena za opskrbljivanje pjevačica raznim dostavama. Skupila je tako Seve svoj “mali krug velikih ljudi”, uzeli su čaše u ruke i nazdravili.</p><p>Ne znamo čemu, ali teško da je zdravica bila u čast Sevkina aktualnog supruga<strong> Igora Kojića </strong>(33). Njega nema u malom krugu velikih ljudi. On je negdje sa strane. Sliku je stavila na Instagram, zaradila je i nekih 30.000 lajkova, ali ne i Igorov, barem do zaključenja broja.</p><p>- Ma možda nije vidio... - pomislili ste sigurno. Osim što je to nemoguće, jer Seve prati samo Igora, a Igor samo Seve, a Igor je bio aktivan na profilu...</p><p>- Klonite se negativnih ljudi. Oni imaju problem za svako rješenje - obratio se porukom mladi Kojić pratiteljima.</p>