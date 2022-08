Vrsaljko je posvetio emotivnu objavu sinu Bruni: 'Moj život'

Nogometaš Šime Vrsaljko (30) ovih dana posvetio je vrijeme svom sinčiću Bruni (4) kojeg je dobio u prvom braku s bivšom suprugom Mateom. Njih dvoje su se odmarali na plaži, a sudeći prema fotografiji obožavaju provoditi vrijeme zajedno.

Vrsaljko je objavio fotografiju na kojoj se vidi kako on i sin Bruno uživaju na plaži. Šime je naslonjen na svog sina, a njihovu fotografiju prati i znakovita pjesma, 'It's My Life' koju izvodi Bon Jovi.

Šime na fotografiji nosi bijelu majicu sa žutim prugama i kupače hlačice, a maleni Bruno ima na sebi samo bijelu majicu. Nogometaš se očito odlično snalazi u očinstvu, a to je potvrdila i njegova partnerica Slovenka Kaja Vidmar (27) za Story.hr.

Inače, Vrsaljko je s Kajom dobio kćer Viktoriju početkom ove godine.

- Šime je otac za kojeg su njegova djeca jako vezana. Daje im ljubav, sreću i veselje, među njima se vidi posebna veza. Kad se igra s njima, postaje mali dječak - rekla je pa zaključila:

- Ponosna sam na Šimu, stvarno me iznenadio kako dobro zna postupati i s tek rođenom bebom.

Njihova ljubav se, kako kaže mlada dizajnerica i manekenka, dogodila na prvi pogled.

- Nisam vjerovala da postoji ljubav na prvi pogled dok nisam upoznala Šimu. Ja kažem da je to bila sudbina. Iste smo energije, sličnih karaktera, sve nas to jako veže - otkrila je.

Podsjetimo, o vezi nogometaša i manekenke počelo se pisati krajem veljače, a oni su na društvenim mrežama postepeno objavljivali privatne detalje s obožavateljima.

