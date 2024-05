Vrtoglava cifra! Amerikanci su procijenili bogatstvo Zdravka Čolića: Pogledajte koliko je...

Izdao je 15 albuma i ima status jednog od najskupljih pjevača na Balkanu, stoji na američkoj stranici celebritynetworth.com. Osim toga, bogastvo Zdravka Čolića (72) procijenili su na 20 milijuna dolara.

- Napunio je stadion Marakana, Ušće, a 2019. godine je postavio apsolutni rekord sa šest koncerata zaredom u beogradskoj Areni, gdje ga je slušalo 110.000 ljudi - piše dalje na stranici.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL/ilustracija

Za bosanskohercegovačkog pjevača ističu kako je nekadašnja jugoslavenska pop zvijezda.

Srpski mediji, poput Nove.rs, pišu da je Čolić uvijek isticao kako su mu financije loša strana.

- Nе možе čovjеk promijеniti svoju ćud, kod mene je trošеnje uvijek bilo malo prеtjеrano i dandanas jе - rekao je ranije pjevač, koji s obitelji živi u luksuznoj vili na beogradskom Košutnjaku.

Foto: Dino Vehabovic

Čolića prati titula miljenika mnogih žena.

- To je tako, rodiš se tako i onda ne možeš nikamo pobjeći. Pjevamo i ljubavne pjesme, žene su te koje su više vezane za muškarce, za muške bendove, za ženske više muškarci, ali lijepo je, sigurno laska. Nemam ništa protiv toga da je većinska publika ženska, mada je jako puno muške raje. To je već godinama tako, kako ja stasam i kako starim. Onda ima malo neki muški respekt - ispričao je u ožujku za IN Magazin.

Foto: NENAD OPACIC