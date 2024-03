Čolić otkrio što misli o statusu miljenika žena: 'Rodiš se tako'

To je tako, rodiš se tako i onda ne možeš nikamo pobjeći. Pjevamo i ljubavne pjesme, žene su te koje su više vezane za muškarce, za muške bendove, za ženske više muškarci, ali lijepo je, sigurno laska. Rekao je to za IN magazin regionalni pjevač Zdravko Čolić (72), koji je i u osmom desetljeću miljenik brojnih žena.

- Nemam ništa protiv toga da je većinska publika ženska, mada je jako puno muške raje. To je već godinama tako, kako ja stasam i kako starim. Onda ima malo neki muški respekt - dodaje Čola.

Na Dan žena pjevao je u varaždinskoj Areni. Više od tri i pol sata nije bilo dovoljno za njegove obožavatelje. Sve je bilo u ritmu novijih pjesama, ali i Čolinih evergreena s početka karijere.

- Uvijek je za Dan žena lijepo jer su žene radosne, vesele se, a i mi smo onda u pratnji. Praksa je posljednjih godina da se rade koncerti - rekao je pjevač.

Nedavno je imao koncert i u Dubaiju.

- Bilo je zanimljivo, ja sam pjevao tamo prije devet godina. Sve je više naših ljudi koji onako žive svoj život. Ali lijepo je, čini mi se nekako kad je kod nas hladnije, tamo je lijepo, onda odemo koji dan. Ovaj put bio je jako lijep koncert - priznao je te dodao kako ga je najviše osvojio pustinjski mir.

Uskoro mu izlaze nove pjesme. Među njima će se naći i one koje je za njega napisao Dino Merlin (61). Surađivao je tijekom karijere i s Arsenom Dedićem. Jednu od antologijskih pjesama 'Zagrli me' objavio je je davne 1977. godine.

