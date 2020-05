Vuco izgubio 32 kile: Sve je u energiji, janjetine se ne odriče

U 14-16 mjeseci smršavio sam 32 kilograma. Ima tu tehničkih stvari, kao što su namirnice, i s tim se može skinuti desetak kila. Dobro je i zdravo šetati i trčati, ali sve u životu ima svoju granicu. Samo ekstremnim mjerama može se doći do velikih pomaka, započeo nam je “duhovni vođa” Siniša Vuco (49) svoju “poslanicu” u jednom od rijetkih obraćanja javnosti.

- Pokušavao sam zadnjih mjesec dana usmjeravati tu unutarnju energiju, manipulirati s njom. I jednostavno sam uspio snagom uma, mentalnom snagom, skinuti toliko kila. Bez puno filozofije. Nisam se ni janjetine odrekao - rekao nam je Vuco i poslao fotke koje je snimio njegov kum Svale.

Sad je Vuco odlučio pomoći ljudima koji imaju problema s težinom, ali i životnom energijom općenito. Zato je odlučio po uzoru na razne životne gurue od 1. srpnja, ako bude moguće zbog korone, raditi seminare po Hrvatskoj na kojima će polaznicima prenositi stečeno znanje.

- Primijetio sam da mogu djelovati na mnogo stvari. Neću sad odmah o tome da me krivo ne shvatite. To nije samo smanjenje kilaže, nego i povećanje potencije. Olakšavanje života, više fleksibilnosti, relaksacija, manje tegoba. Niste svjesni koliko snaga uma može - smatra Vuco.

Uhvatili smo ga u rodnom Splitu, gdje je većinu vremena u studiju u kojem snima album “Kad program završi” za njegov heavy metal bend Živo blato. Na albumu radi posljednjih osam godina. Album će imati 116 pjesama te traje ukupno sedam i pol sati. Trebao je izaći oko Nove godine, no oduljilo se.

- Neki ne vjeruju da i to postoji. No previše je pjesama na albumu i snimali smo ga kako se snimalo prije 20 godina, zato smo tako dugo čekali - kaže.

U jednom od spotova namjerava ni manje ni više nego angažirati jednu hollywoodsku glumicu. U pregovorima s glumicom čije ime zasad ne želi otkriti njegova je asistentica Antonija Vučica, umjetničkog imena Nazifa Gljiva, koja mu je prateći vokal u bendu. I nedavni rođendan Vuco je proslavio u glazbenom studiju. Odnosno, kako tvrdi, nije tulumario, nego je marljivo radio na albumu.

- Što je ovo sad, mnogi kukaju karantena ovo, ono, izolacija. Ja sam izoliran 30 godina. Zabranjen sam pjevač. Kad ste čuli moje pjesme na radiju ili TV-u? A mene nitko ne može uništiti. A sad pomažem sebi. I drugima. Ako laže koza, ne laže rog, kaže stara poslovica. Što vam nudim? Da se ne odričete puno, a dobijete previše. I popijete s vremena na vrijeme i pojedete. Ali da snagom uma kontrolirate kilažu. Ja mogu u sekundi reći koliko će mi trajati seksualni odnos. Kako sve to uspijevam? E to ćete platiti. Dođite na seminar. Netko će uspjeti, netko neće. I učiteljica kad djeci objašnjava matematiku netko dobije dva, a netko pet, to je do vas - zaključio je Vuco.

