Dance zvijezda 90-ih Davorka Ručević, poznatija kao Kasandra, preminula je, kako saznajemo od njoj bliskih ljudi, 3. prosinca ove godine u Zagrebu. Imala je 54 godine.

- Navečer je zaspala i više se nije probudila. Užasno mi je teško, trenutno se nalazim kod prijateljice jer ne mogu biti sama. Navečer smo se poljubile i zagrlile, svaka je otišla u svoj stan i sutra je više nije bilo - rekla je njezina potresena majka Darinka Gazibara za Zagreb.info. S kćeri je živjela u istoj kući na zagrebačkom Bukovcu, ali svaka je imala svoj dio.

Kasandrina kolegica Marinela Jantoš Ella (50) teško je primila tužnu vijest.

- Jako mi je žao da se tako razboljela, da nije dopustila da joj se netko približi, primakne do njezine privatnosti. Mislim da nije imala osjećaj koliko je voljena među ljudima i publikom, koliko je tražena. Na svakom nastupu su me pitali za nju, svi su htjeli da se vrati na pozornicu, da opet pjeva - rekla nam je Ella. Bile su istinske zvijezde ondašnje dance scene. Upoznao ih je tadašnji menadžer Vladimir Mihaljek Miha. Obje su često dolazile u njegov ured u Lisinski, sjedile u kafiću, pričale o gažama... Često su i nastupale zajedno. Ella s "Iza ponoći", Kasandra s "Nisi ti jedini na svijetu" dizale su atmosferu u svakom klubu. Ella kaže kako se Kasandra uvijek izdvajala.

- Pamtit ću je po ekstravaganciji, originalnosti... privatno nismo bile bliske prijateljice, ali svakako smo si bile dobre. Profesionalno, bio je užitak s njom raditi, uvijek su klubovi bili puni, a ljudi sjajno raspoloženi - kaže Ella.

I modna dizajnerica Matija Vuica (63) potresena je odlaskom kolegice.

- U zadnje vrijeme se nismo čule, ali dugo smo zajedno nastupale. Ona je jedna od najdivnijih osoba. Okupljao nas je 90-ih Vladimir Mihaljek, organizirao je velike dance partyje. Bila je posebna pojavom i glasom. Zajedno smo bile i po Bosni, po hotelima. Bila je jako stidljiva, prije nastupa bi je se jedva moglo vidjeti. Jedna od rijetkih sam koja ju je vidjela bez perike. Moj Jure i ja smo došli kod nje i zamolila sam je da skine periku. Pokazala mi je pravu kosu, imala je plave nježne kovrče kao anđelčić - priča nam Vuica.

Matija Vuica dodaje da je Kasandra nosila perike jer ljudi uvijek požele ono što nemaju.

- Bila je zgodna, prezgodna. Zadnji put sam je vidjela prije deset godina, ali uvijek rado o njoj pričam jer je jedinstvena. Nakon nje nismo imali na sceni nikoga takvog - kaže nam Vuica. S Kasandrom se družio i pjevač Mladen Burnać (51).

- Kasandra je bila dio mog djetinjstva, uspomena na odrastanja i prve bendove. Njezin prvi bend se zvao Kasandra, a moj pokojni brat Ante bio je menadžer i meni i njoj, prisjetio se Burnać pa dodao:

- Kad se bend raspao, upravo ju je Ante nagovorio da karijeru nastavi pod umjetničkim imenom Kasandra. U toj fazi su se intenzivno družili, cijela ta rokerska ekipa izlazila je zajedno i tad je i nastala naša zajednička fotografija. Čak smo se i dopisivali, nedavno mi se javila i tražila baš tu fotografiju. Pamtim ju kao nevjerojatno toplu, dragu... veoma posebnu. U mladosti nam je bila kao frend. Kad smo došli kod nje na probu, oduševili smo se zidovima. Kasandra je umočila ruke u boju i tako ukrasila zidove. Packama - prisjetio se Burnać.

Kantautor dodaje da je i oduvijek bila simpatično otkačena, zanimljiva, posebna, odjevena kao da je s druge planete. Vrlo inteligentna i duhovita. U 90-ima su često zajedno putovali na nastupe, opet su imali zajedničkog menadžera, Vladimira Mihaljeka, družili se.

Kasandra se u javnosti posljednji put pojavila 2007. na rođendanu bivšeg menadžera Mihaljeka u zagrebačkom hotelu. Dugonoga pjevačica visoka 183 centimetra stigla je u uskoj crnoj haljini.

Nije mogla proći nezamijećeno. Izgledala je jednako zanosno kao devedesetih, kad je svojim dubokim glasom vladala hrvatskom dance scenom. Nakon toga je iz javnosti nestala...

O Kasandri su kolale razne priče, poput onih da je slijepa i da ima psihičkih problema. No govorkanjima je ona sama odlučila stati na kraj. Ekskluzivno nakon 14 godina izbivanja sa scene Kasandra nam se javila u siječnju ove godine.

- Svi me nešto traže. It’s OK. Razumijem ja to sve. Ali sumnjam da netko rođen 2000. godine zna tko je Kasandra - rekla nam je tada. Nakon ekspresnog uspjeha iznenada se povukla sa scene.

- Sa scene sam otišla jer nisam htjela pošto poto biti u javnosti i privlačiti pozornost. Imala sam endometriozu, nisam mogla hodati, dogovoriti kavu s frendicom. Nisam išla ni na skijanje ni na kupanje 20 godina. I što ću ja biti poznata po svojim privatnim stvarima - ispričala nam je Kasandra. Riječ je o bolesti koja se, objašnjavaju liječnici, javlja od rane mladosti i može poremetiti menstrualni ciklus. Ako se ne liječi, može dovesti i do neplodnosti. Najčešće je imaju žene koje nisu rađale, a ciste se uklanjaju hormonalnom terapijom ili laparoskopskim zahvatom.

Donedavno je radila za jednu tvrtku od kuće, no nije htjela otkriti što točno. To mora ostati tajna, rekla nam je.

- Nisam morala plaćati režije, a i mama je uskakala. Stavila sam nešto sa strane, ništa puno. I sad imam nešto na banci. Zapravo, uživam u plodovima svoga rada - ispričala je Kasandra.

Osim po svojim bezvremenskim hitovima, Kasandra je bila poznata po iznimno atraktivnom izgledu. Visoka i vitka, s naglašenim i zavodljivim usnama, plavih očiju, plave ili crne kose, specifičnog dubokoga glasa, prštala je od seksepila. Neki su govorili da je atraktivnija i od Nine Morić na početku manekenske karijere, kad ju je Hamed Bangoura otkrio u zagrebačkoj diskoteci.

- I dalje sam vitka i visoka, jedino sam izvadila one silikone iz usana kod dr. Džepine. Nisam više onako napuhnuta. Jedino nisam našla frizerku da mi kosa bude kao u Lejle Filipović. Da mi je Tarik Filipović frajer, potpisala bih odmah - otkrila nam je Kasandra u siječnju. Ipak nije nam htjela stati pred fotoobjektiv niti poslati kakvu noviju fotografiju. Za kraj nam je otkrila je li zaljubljena.

- Ljubav mi je takva... Kad ti je frka, nema ljubavi. Ne znam mogu li me ljudi shvatiti. Kad imaš za režije, onda ima i ljubavi. Ovako nema. Imaš mater koja ti pomaže. Sretna sam kad si sve u kući pospremim - ispričala nam je Kasandra prije jedanaest mjeseci.

Davorka Ručević bila je najpoznatija predstavnica cro dancea. Kraljica dance glazbe i seks-simbol 90-ih. Proslavila se hitom “Nisi ti jedini na svijetu”. Za pjesmu “I Gotta Feeling” snimila je do tad najskuplji spot u hrvatskoj glazbenoj produkciji, a pjesmu je otpjevala na Zagrebfestu 1994. Vrlo brzo, na žaljenje svih njezinih fanova, povukla se sa scene. Oboljela je od endometrioze zbog čega se više nije mogla baviti glazbom, te se zauvijek povukla iz glazbenih krugova.

I kolege i menadžeri nagovarali su je da se vrati na scenu, da otpjeva makar jednu ili dvije pjesme. Menadžer Zoran Škugor imao je za nju dvije nove pjesme. Jedna je bila moderni pop, a druga house obrada.

- Čuli smo se svako malo, ovisno u kakvoj je fazi bila. Nekad bi me zvala često, a nekad se mjesecima nije javljala. Užasno mi je žao, teško mi je i pomisliti da više nije s nama - rekao nam je Škugor.