Ja još uvijek ne vjerujem da nje više nema. Čekam je svako jutro. Nadam se da će sići, nasmijati se, da ćemo moja kćerka i ja zajedno doručkovati. No, ona ne dolazi, kroz suze je za Jutarnji list ispričala Darinka Gazibara, majka pjevačice Davorke Ručević, poznatije pod imenom Kasandra. Dance zvijezda 90-ih godina, u siječnju bi proslavila 55. rođendan.

- Navečer smo se pozdravile, ona je otišla u svoj stan - ispričala je Jutarnjem Kasandrina majka, koja je s kćeri živjela u istoj kući.

S pjevačicom smo razgovarali u siječnju ove godine, a za 24sata je tada progovorila nakon 14 godina izbivanja sa scene. To je njezin posljednji intervju...

- Svi me nešto traže. It’s OK. Razumijem ja to sve. Ali sumnjam da netko rođen 2000. godine zna tko je Kasandra - rekla nam je Kasandra, poznata po hitovima kao što su “Sladoled”, “Nisi ti jedini na svijetu”, “Kazna”, “I’ve got a feeling”...

Nakon ekspresnog uspjeha iznenada se povukla sa scene.

- Sa scene sam otišla jer nisam htjela pošto poto biti u javnosti i privlačiti pozornost. Imala sam endometriozu, nisam mogla hodati, dogovoriti kavu s frendicom. Nisam išla ni na skijanje ni na kupanje 20 godina. I što ću ja biti poznata po svojim privatnim stvarima - govorila je.