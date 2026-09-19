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LOVE ISLAND

Vukašin otvoreno o Mili: Sumnjam u njenu iskrenost, promijenio sam mišljenje o njoj

Piše 24sata,
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Vukašin otvoreno o Mili: Sumnjam u njenu iskrenost, promijenio sam mišljenje o njoj
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Foto: Voyo
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Posebno su mu zasmetali komentari o tome da neke djevojke navodno biraju određena mjesta u vili kako bi što više bile u kadru i privukle pažnju gledatelja

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Sinoć je voditeljica 'Love Islanda', Dragana Mićalović popričala sa svim islanderima i napravila presjek tjedna. Jedan od onih koji je sjeo nasuprot Dragane, bio je i Vukašin. Priznao je kako ga je Mili isprva privukla svojim izgledom, no kako su se bolje upoznavali, njegov se dojam o njoj počeo mijenjati.

Posebno su mu zasmetali komentari o tome da neke djevojke navodno biraju određena mjesta u vili kako bi što više bile u kadru i privukle pažnju gledatelja.

Foto: Voyo

- Par izjava nekih djevojaka me malo razočaralo. Mislim da je Mili spomenula tako nešto. To sam čuo od drugih momaka i tu sam se baš razočarao. Fizički mi se svidjela na početku, ali kako smo se upoznali i kad su mi se posložile neke stvari, promijenilo mi se mišljenje o njoj - iskreno je rekao Vukašin.

Dok odnos Lare i Anthonyja vidi kao prilično buran, a njihov odnos opisuje kao toksičan, Vukašin je sreću pronašao uz Taru. Njihovu vezu zasad ne želi forsirati niti ubrzavati, već mu odgovara što se upoznaju postupno i bez ikakvog pritiska.

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