Vukašin otvoreno o Mili: Sumnjam u njenu iskrenost, promijenio sam mišljenje o njoj

Sinoć je voditeljica 'Love Islanda', Dragana Mićalović popričala sa svim islanderima i napravila presjek tjedna. Jedan od onih koji je sjeo nasuprot Dragane, bio je i Vukašin. Priznao je kako ga je Mili isprva privukla svojim izgledom, no kako su se bolje upoznavali, njegov se dojam o njoj počeo mijenjati.

Posebno su mu zasmetali komentari o tome da neke djevojke navodno biraju određena mjesta u vili kako bi što više bile u kadru i privukle pažnju gledatelja.

Foto: Voyo

- Par izjava nekih djevojaka me malo razočaralo. Mislim da je Mili spomenula tako nešto. To sam čuo od drugih momaka i tu sam se baš razočarao. Fizički mi se svidjela na početku, ali kako smo se upoznali i kad su mi se posložile neke stvari, promijenilo mi se mišljenje o njoj - iskreno je rekao Vukašin.

Dok odnos Lare i Anthonyja vidi kao prilično buran, a njihov odnos opisuje kao toksičan, Vukašin je sreću pronašao uz Taru. Njihovu vezu zasad ne želi forsirati niti ubrzavati, već mu odgovara što se upoznaju postupno i bez ikakvog pritiska.