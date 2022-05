Vukorepa na kraju 'Potjere' podijelio tužnu vijest: 'Hvala ti za sve i počivala u miru...'

Ova emisija je dosta emotivna za mene iz osobnih razloga. I želim se na kraju zahvaliti osobi koja je najzaslužnija za sve što sam postigao u životu, rekao je Mladen Vukorepa, lovac iz popularnog kviza 'Potjera'.

Naime, Vukorepa je gledateljima ispred malih ekrana otkrio kako mu je preminula majka.

- Hvala ti mama za sve i počivala u miru - rekao je lovac na kraju emisije.

Prisjetimo se, Vukorepa je inženjer po struci, a 2017. godine bio je deveti na ljestvici najboljih kvizaša Hrvatskog kviz saveza (HKS). Lazu Golužu, tvorca legendarne 'Kviskoteke', upoznao je još dok je bio tinejdžer.

- Tada je, ali i poslije, on bio pojam za kvizaštvo u Hrvatskoj. Popularizirao je kvizove i on je vjerojatno razlog zbog kojeg je, većina nas koja se bavi kvizovima, upravo u tome. Uspomene koje me vežu za njega su jako lijepe i sjećam ga se po svemu dobrome. Ono što mi je uvijek ostalo u sjećanju je da je bio vrlo organiziran, kvizovi su bili zabava, ali i posao koji se treba napraviti kako treba - rekao je Mladen ranije za 24sata.

