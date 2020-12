Vukorepa: Zbog 'Kviskoteke' Laze Goluže postao sam kvizaš

Lazu Golužu ću najviše pamtiti po vještini slaganja pitanja kojom je i banalne podatke znao 'odjenuti' u novo i ljepše 'ruho' te po najdražoj Igri asocijacija, rekao je Vukorepa

<p>Žao mi je što je otišla jedna legenda kvizaštva. Nakon što je prije nekoliko godina otišao <strong>Mirko Miočić</strong>, sada je i <strong>Lazo Goluža</strong>. Nastojat ćemo ne zaboraviti ih i sjećati ih se po svemu najboljem. Neke stvari koje smo naučili od njih primjenjivat ćemo u kvizovima i u životu, kaže nam jedan od najpoznatijih hrvatskih kvizaša <strong>Mladen Vukorepa</strong> (51). Gledatelji ga poznaju kao lovca iz 'Potjere', koji je prije godinu dana tročlanoj ekipi uzeo pred nosom 91.000 kuna tako što je stigao njihovih 19 koraka prednosti. Vukorepa je tada oborio vlastiti rekord te izjednačio onaj od <strong>Mirka Miočića </strong>i <strong>Krešimira Međerala-Sučevića</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Preminuo Lazo Goluža</strong></p><p>Vukorepa je inženjer po struci, a 2017. godine bio je deveti na ljestvici najboljih kvizaša Hrvatskog kviz saveza (HKS). Lazu Golužu, tvorca legendarne 'Kviskoteke', upoznao je još dok je bio tinejdžer. </p><p>- Tada je, ali i poslije, on bio pojam za kvizaštvo u Hrvatskoj. Popularizirao je kvizove i on je vjerojatno razlog zbog kojeg je, većina nas koja se bavi kvizovima, upravo u tome. Uspomene koje me vežu za njega su jako lijepe i sjećam ga se po svemu dobrome. Ono što mi je uvijek ostalo u sjećanju je da je bio vrlo organiziran, kvizovi su bili zabava, ali i posao koji se treba napraviti kako treba - rekao je Mladen za 24sata. </p><p>Otkrio nam je i po čemu će pamtiti tvorca 'Kviskoteke'. </p><p>- Lazu Golužu ću najviše pamtiti po vještini slaganja pitanja kojom je i banalne podatke znao 'odjenuti' u novo i ljepše 'ruho' te po najdražoj Igri asocijacija - rekao je Vukorepa. </p><p>Mladen je od malena bio zaigran i radoznao, za što kaže da je važna osobina kvizaša. Bio je napredniji od vršnjaka. S četiri godine je znao čitati i pisati uz minimalnu pomoć. Zanimalo nas je kada mu se pojavila želja za sudjelovanjem u kvizovima.</p><p>- Želja za kvizovima mi se pojavila upravo dok sam gledao staru 'Kviskoteku' Laze Goluže, na televiziji dok sam bio klinac. Među svojim prijateljima sam, kao dječak, znao organizirati dječje kvizove. Čim sam dobio priliku da mogu nakon dobne granice nastupiti na televiziji to sam iskoristio. Prvo na 'Brojke i slova' zatim na 'Kviskoteci' - priča nam Mladen. </p><p>Mladen je još 1988., kao srednjoškolac, bio u staroj 'Kviskoteci', ali natjecao se i 2006. nakon 'obnove' kviza. Sada ga gledamo u 'Potjeri', a objasnio nam je i kako je došlo do njegovog angažmana u tom kvizu. </p><p>- Bio sam pozvan na audiciju za lovca u 'Potjeri'. Audicija se sastojala od pisanog testa i testnog snimanja. Tada su mi rekli da sam zadovoljio kriterije i počeo sam raditi. Potjera je vrlo zanimljiv kviz, prije svega jer je dinamičan. U odnosu na druge kvizove, u svakoj emisiji se ispuca puno više pitanja. Postoji dramatika između natjecatelja i lovca. Kao koncept je vrlo zanimljiv - kaže Vukorepa.</p><p>S drugim lovcima iz 'Potjere' dobro se slaže. Poznavao ih je i prije snimanja kviza pa mu je tako automatski bilo lakše uklopiti se u ekipu.</p>