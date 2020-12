Lazo Goluža i njegova Maja bili su dvije srodne kvizaške duše

Tvorac Kviskoteke i njegova druga supruga Maja Jurković proveli su 37 godina zajedno. Jednako su voljeli kvizove i testove inteligencije te su na njima i surađivali, ispričao je skladni par u intervjuu iz 2014. godine

<p>Kad god se na Hrvatskoj televiziji pojavi novi kviz, kao 'Potjera te 2013. godine, nekako se odmah nameću usporedbe s legendarnom Kviskotekom, emisijom koja je svojedobno promijenila poimanje kvizova i postavila visoke kriterije svakoj sljedećoj emisiji takva tipa. Njezinog tvorca <strong>Lazu Golužu</strong>, zvali su ocem Kviskoteke i “živom enciklopedijom”. Nakon tisuća i tisuća pitanja i riješenih problema i testova, Goluža je postao umirovljenik, koji zapravo nije nikad prestao biti aktivan. Iako više nije sudjelovao u osmišljavanju kvizova na HTV-u - posljednji na kojem je radio bio je “Milijunaš“ - dan mu je bio ispunjen, rekao nam je Goluža u intervjuu iz 2014. godine.</p><p>- Tri do četiri sata svaki dan pišem priloge za tri enigmatske revije, a u posljednje vrijeme radim i na jednom projektu: pretvaranju moje igre asocijacija, po kojoj je i Kviskoteka bila poznata, u on-line igru. I oko toga ima dosta posla. A osim toga, dva puta na tjedan kuham ručak - govori nam g. Goluža, čovjek koji je diplomirao komparativnu književnost i filozofiju i nije ni slutio u kojem će ga smjeru život odvesti kad je tijekom predugih vojničkih dana dane kratio čitajući Izbor.</p><p>Naišao je tada na test inteligencije koji ga je toliko zaokupio da je poželio još takvih sadržaja. Danas se prisjeća kako je, nakon godina i godina rada na kvizovima koji su se emitirali iz različitih televizijskih centara bivše Jugoslavije, učio na pogreškama i dobio ideju za Kviskoteku.</p><p>- Vozio sam se vlakom prema Splitu jer tada sam radio Jadranske susrete. I dok je moj kolega drijemao i čitao novine, ja sam zapisao kako bi neki kviz koji bih ja zamislio trebao izgledati. Tako je nastala koncepcija Kviskoteke koja se počela prikazivati 1980.</p><p>A u trenutku kad je sreo ljubav svog života, suprugu <strong>Maju Jurković</strong> (70), kaže da je počelo novo razdoblje i tadašnje Kviskoteke i njegova života jer je Maja i u jedno i u drugo unijela svoju neiscrpnu energiju. Oboje se još živo prisjeća detalja susreta koji im je promijenio život. </p><p>- Baš se prikazivala prva sezona Kviskoteke i izdao sam knjigu Kviskoteka. Bio sam suradnik Vjesnikove revije Kviz. U sklopu tog lista bio je natječaj za čitatelje koje smo vodili na Izlet u nepoznato. Taj smo put išli u Lipice... </p><p> Maja se prisjeća kako je na izlet pošla jer joj je zvučao zanimljivo naziv i zanimalo ju je što se skriva iza toga. Nije dobila nagradu nego je sama željela platiti izlet. Sjećaju se hotela i toga kako su završili za istim stolom. Tako su se sreli, a nakon toga su, kažu, kartali belu i - ostali zajedno. Kako je Maja prije radila na filmu, Lazo je u jednom trenutku predložio da je dovedu na televiziju da im svojim iskustvom i kreativnošću pomogne pri snimanju Kviskoteke. Ona je pristala i Lazo smatra da je Kviskoteka tog trenutka doživjela preporod. Maja dodaje kako je često nove zamisli Lazo znao kod kuće testirati na njoj, pa bi u razgovoru zajednički došli do još boljeg rješenja jer, ističe Lazo, njihova je veza kreativno-autorska. Uz legendarnu igru asocijacija, koja nije tipična za kviz jer zahtijeva i razmišljanje, mnogi će se odmah sjetiti igre detekcije. Lazo Goluža nam odaje da nije volio tu igru i da je se htio riješiti u jednom trenutku, ali ga je Pavao Pavličić, jedan od mnogih uglednih suradnika Kviskoteke, nagovorio da je zadrže. Maja i danas radi na kvizovima: nakon što je bila kreativna urednica “Brojki i slova”, urednica “Milijunaša” i “Sve u sedam”, te osmislila format kviza “Eunigma”, trenutačno je po cijele dane uključena u “Potjeru” i posebno je ponosna na mlađe suradnike, već 4. generaciju ljudi koji još rade na pitanjima prema zasadima koje su postavili ona i Lazo. Sljedeće se godine sprema u mirovinu, ali je to nimalo ne plaši jer već i sada imaju svoje navike koje ih vesele i interese za koje sada nemaju vremena.</p><p>- Dan nam počne obilnim doručkom, uvijek je tu vrč soka od agruma, riblje konzerve, dimljena riba. Ukratko, dobro se najedemo. Ponedjeljkom jedemo voće, utorkom Lazo peče pileće zabatke i to jako dobro radi. Ostale dane jedemo katkad rižoto s morskim plodovima, katkad gambere s tartufima koje nam pošalju prijatelji iz Motovuna. Dvaput na tjedan je juneća juha... Odemo ponekad na ručak u omiljeni klub-restoran, a volimo si naručiti i kinesku patku ili ćevape iz Mrvice - govore, dovršavajući jedno drugom rečenice.</p><p>Ljeta provode u Poreču gdje imaju stan i gdje im se pridruže Lazini sinovi iz prvog braka koji s obiteljima žive u Parizu, gradu u kojem je i Lazo živio nakon što je “dobio nogu” na TV Zagreb zbog priloga u satiričkom listu “Paradoks”, koji je pokrenuo s Pajom Kanižajem i u kojem je bio autor i urednik. Godinama su on i Maja išli u London, kako kažu, svoj grad, i to u doba wimbledonskog turnira. I nakon svih godina Maja ističe da joj nedostaje što joj Lazo, otkako je u mirovini, više nije blizu na poslu jer često osjeti želju podijeliti nešto s njim, a tako je i kod kuće: - Stalno imamo potrebu nešto reći jedno drugom i tu se s godinama ništa ne mijenja. Mi, dodaje Maja, to je naša snaga. </p>